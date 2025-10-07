Imserso 2025: de la ilusión al enfado en tiempo récord

El equivalente a las largas colas que se generan alrededor de los estadios –cuando actúa un artista pop importante– ocurrió en las puertas de las agencias de viajes, el motivo: las escapadas que organiza el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La imagen de una fila que se forma a las siete de la mañana, con la salida del sol, y con pensionistas de más de 65 años cumplió con su cita anual el pasado lunes. No es sorpresa que, cada año, la alta demanda de los viajes que dependen del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se repita, y tampoco lo es que, en cuestión de dos horas, se agoten todas las plazas disponibles y las colas desaparezcan.

A nivel nacional, hay un total de 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, pero únicamente había disponibles 879.213 plazas. El dato se traduce en que tan solo el 20,45% consigue acceder, es decir, 1 de cada 5 pensionistas. Las cifras, lejos de mejorar con respecto a otras temporadas, marcan un retroceso: en la temporada anterior (2024-25) los puestos ofertados eran 886.269 para casi tres millones de demandantes. Esto implica que, en esta ocasión, hay 1,3 millones más de solicitantes y 7.056 plazas menos.

Cada año se incrementa el número de personas mayores que cumplen los requisitos para acceder a los viajes subvencionados, lo que aumenta la presión sobre un número limitado de plazas disponibles, generando largas colas, listas de espera y una rápida ocupación de los destinos. No obstante, aunque los viajes del Imserso garantizan ocupación en temporada baja, los precios subvencionados más económicos no resultan rentables en la temporada de invierno –la de mayor demanda para Canarias–, donde los beneficios por el turismo extranjero son mucho mayores.

Sector hotelero en las Islas

Esta baja rentabilidad del programa para el sector hotelero canario se refleja en los 87.932 alojamientos ofertados en Canarias, del total de 879.213, es decir, tan solo un 10% del total. Se trata de una cifra que no ha dejado de reducirse desde la pandemia. En 2024, se hablaba de 88.640 plazas, por lo que ha habido una reducción de 708.

Dentro de la oferta total de destinos del Imserso, destaca en primer lugar el turismo de costa peninsular, que concentra 440.284 plazas (50%). Le sigue el turismo de costa insular, con 228.142 plazas (26%), dentro de las que se encuentran las 88.640 destinadas a Canarias. El 24% restante, equivalente a 210.787 plazas, se reserva para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, visitas a capitales de provincia y turismo de naturaleza.

Novedades para este año

Entre las principales novedades para este año destacan los nuevos precios. Aunque varían según el destino y la duración, se incorpora una tarifa plana de 50 euros, reservada para 7.447 plazas. Para el resto, los precios van desde 224 euros para estancias de ocho días en la costa peninsular o insular, hasta 453 euros si se escoge una estancia más larga que incluya transporte.

Otra medida destacada es que se han reservado plazas para viajar con animales de compañía, tanto en los destinos de costa peninsular como insular, siempre de acuerdo con la normativa y cuidados exigidos.