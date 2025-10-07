Madrid ensalza el acuerdo con Mercosur que Canarias rechaza

España, junto a Alemania, es firme defensora del acuerdo con Mercosur que Bruselas está terminando de perfilar. Ayer la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, ensalzó las virtudes de una nueva relación con los países sudamericanos que permitirá a los integrantes de la Unión Europea (UE) acceder sin las actuales trabas arancelarias a un mercado de 700 millones de potenciales consumidores. Desde el final del pasado año, Canarias se ha posicionado en contra por el golpe que puede recibir su maltrecho sector primario.

«Somos conscientes de que hay sensibilidades, sobre todo en materia agrícola», reconoció ayer López Senovilla tras su intervención en la jornada final de la 52ª Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO). No obstante, la integrante del equipo que comanda el ministro Carlos Cuerpo enumeró los mecanismos ofertados por la Comisión Europea (CE) -«salvaguarda automática, pilar de apoyo financiero o vigilancia del mercado»- para proteger las producciones agrícolas y ganaderas.

Una práctica habitual «en estos acuerdos de libre comercio», añadió la secretaria de Estado, que siempre incorporan estos mecanismos «para regiones ultraperiféricas» como Canarias. En especial, los cupos para impedir que el mercado local del Archipiélago se vea inundado con productos que llegan del exterior. Soluciones que en nada convencen al Gobierno, los agricultores y los ganaderos de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque están vigentes en otros acuerdos con terceros países y nunca se cumplen.

Como ejemplo tan próximo como continuado en el tiempo está el del tomate procedente de Marruecos que tiene por destino el mercado europeo. Los productores locales alertan cíclicamente de que la ausencia de control es uno de los factores que han llevado a que este fruto apenas supere ya las 20.000 toneladas al año cuando en los años 70 del pasado se situaba en las 350.000 toneladas. La situación no es tan grave en lo que respecta al plátano pero sigue el mismo patrón. Los contingentes llegados a España desde Ecuador arrinconan a uno de los productos de referencia, que subsiste merced a un mejor régimen de protección.

Más allá de la desconfianza generada en el pasado, Madrid tiene apuntada en rojo y con trazo grueso la necesidad de ampliar mercados para sus empresas. Alemania quiere que el acuerdo entre en vigor cuanto antes, sobre todo tras la puesta en marcha de los aranceles en EEUU. Berlín es la gran perjudicada por la política proteccionista de Trump, sobre todo la industria de la fabricación de automóviles germana. Así las cosas, las posibilidades de que el acuerdo Europa-Sudamérica no prospere son muy escasas. La secretaria de Estado también expuso la obligatoriedad que tendrán las empresas extranjeras de cumplir con los estándares de calidad que se exigen a las producciones de los países que forman parte de la UE.

Frente a las reticencias del sector primario y el Ejecutivo canarios, Amparo López expuso la posibilidad de saltar de continente que traerá para las empresas canarias. Y como quiera que, tanto en el Archipiélago como en el conjunto del país, el tejido empresarial lo integran en su inmensa mayoría pymes y micropymes son estas las destinatarias de gran parte de las ayudas a la internacionalización. Para acercar ese objetivo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cuenta con la red de Cámaras de AICO.

También «con los organismos de promoción del Gobierno canario, como puede ser Proexca», expuso la secretaria de Estado, quien añadió la posibilidad que brindan el diferencial fiscal y la ubicación geográfica del Archipiélago para atraer inversiones procedentes del sur del continente americano.

El presidente de AICO, Natalio Mario Grinman, clausuró sobre el mediodía de ayer la asamblea. Lo hizo destacando precisamente la capacidad que tienen las Islas para actuar como nexo estratégico entre Europa, África y América. Además, recalcó que este es el encuentro celebrado hasta la fecha por el organismo que preside.