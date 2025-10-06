El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo del municipio de San Miguel de Abona es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,925€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26, donde la Gasolina 95 está a 0,974€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 6 de octubre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo. Allí tiene un precio de 0,925€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

La estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,925€ el litro, seguida por la estación DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 0,974€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona a 0,925€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,147€ el litro.

La Palma tiene hoy, lunes 6 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,139€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,233€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,384€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,459€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,559€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,559€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 6 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,353€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,329€ el litro.

La Gomera tiene hoy, lunes 6 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,399€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,439€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,449€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 6 de octubre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,980€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,975€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 6 de octubre, está en la estación de servicio DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 0,975€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 0,978€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,100€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,108€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

