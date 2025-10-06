Canarias asoma como protagonista contra la política de bloques impuesta por Trump

Las relaciones comerciales han cambiado de manera diametral desde que el pasado enero Donald Trump tomó posesión por segunda ocasión del cargo de presidente de EEUU. Los aranceles impuestos a las mercancías y bienes llegados desde otros países han erosionado el multilateralismo consagrado por el libre comercio. El trumpismo deriva en la conformación de bloques y Canarias asoma como uno de los nodos sobre los que deben asentarse unos lazos nuevos y reforzados entre Europa y Latinoamérica.

La incertidumbre no es del gusto de las empresas ni del capital y pocas veces la ha habido en tanta cantidad. En este clima se celebra hasta este martes la 52ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), con la institución cameral de Gran Canaria ejerciendo de anfitriona. El lema de la cita no deja lugar a las dudas: “Cámaras de Comercio Iberoamericanas, protagonistas del futuro económico”; tampoco el objetivo: "buscar nuevas vías de colaboración para reforzar la integración económica y comercial a ambos lados del Atlántico".

"Las cámaras de comercio aportan el mejor marco de confianza y cooperación empresarial" Luis Padrón — Presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria

La cita encarna, en palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, una "apuesta por la cooperación internacional" frente a la "imposición de normas", aludida por el investigador principal del Real Instituto Elcano, el uruguayo Ernesto Talvi. En esa pugna por mantener un grado de mutuo beneficio en las relaciones de intercambio, las cámaras de comercio "aportan el mejor marco de confianza y cooperación empresarial", subrayó el presidente de la institución grancanaria, Luis Padrón.

"Las cámaras de comercio en general y AICO en particular son el puente para el desarrollo económico, la integración regional y la cooperación iberoamericana", añadió Padrón ante sus homólogos y otros representantes de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Cuba, República Dominicana, Portugal y España; corporaciones y empresas. Así hasta más de 40 cámaras de comercio de catorce países y un total de inscritos que superan los dos centenares.

Trump ha agitado el avispero y está en las empresas saber aprovechar las oportunidades que abre el nuevo marco

Las decisiones adoptadas por Donald Trump han agitado el avispero, y cuando ya nada es lo que era, a los actores, las empresas en este caso, les toca cambiar el paso. Cobra entonces especial importancia la asistencia que prestan las instituciones camerales a la "modernización" de los negocios ya existentes, detalló el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a la apertura de nuevos nichos de mercado. Como claros ejemplos en el caso del Archipiélago los casos de éxito que empiezan a acumularse en el ámbito audiovisual o los videojuegos.

Buenas noticias que no son, sin embargo, suficientes. El reto es continuar propiciando ámbitos para que el tejido productivo y la economía canarias puedan continuar ensanchándose. La colaboración público-privada, aludida por todos los representantes públicos que participaron en el acto de inauguración -la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el delegado del Gobierno central en las Islas, Anselmo Pestana, también participaron-, es una de las armas que las cámaras ponen a disposición de ese progreso.

«Las empresas han de seguir apostando por la internacionalización como palanca para su competitividad» José Luis Bonet — Presidente de la Cámara de Comercio de España

Pasos hacia adelante que han de darse aunque el viento que sopla desde Washington empuje en sentido contrario. «Las empresas han de seguir apostando por la internacionalización como palanca para su competitividad», expuso el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que añadió: «Las cámaras debemos y queremos seguir a su lado».

Es en esta labor en la que AICO se convierte en «pieza clave para fortalecer y preparar al tejido productivo ante los desafíos del cambio tecnológico y de ese nuevo escenario geopolítico». De lo contrario, asumirían no solo el perjuicio de unas nuevas reglas que laminan sus intereses, sino la pérdida de las «numerosas oportunidades» que se están generando, según Bonet.

"Obligar a las empresas privadas europeas a invertir una suma millonaria en EEUU y a incrementar sus compras de energía es una suerte de colaboración público-privada pero al revés" José Ignacio Torreblanca — Investigador distinguido y asesor principal de la Oficina de Madrid del European Council of Foreign Relations

En el mundo actual, la fuerza gana espacio a la cooperación a marchas forzadas. Esta conclusión la puso sobre la mesa el investigador distinguido y asesor principal de la Oficina de Madrid del European Council of Foreign Relations, José Ignacio Torreblanca. Y si este es el escenario, «tienes que tener fuerza, no puedes desarmarte ante la negociación».

Acuerdos como el alcanzado por la UE con Trump para moderar los aranceles no son, en su opinión, un ejemplo a seguir. «Obligar a las empresas privadas europeas a invertir una suma millonaria en EEUU y a incrementar sus compras de energía es una suerte de colaboración público-privada pero al revés», señaló Torreblanca. Contrarrestar esa asimetría, pasa por contar con una Europa fuerte.

Más del 80% del comercio mundial no tiene a EEUU entre sus protagonistas

Lo que está lejos de ser una posibilidad cierta es que Donald Trump varíe el rumbo de su política, ante lo que Torreblanca se preguntó qué hizo el presidente estadounidense en la escuela de negocios a la que asistió. «¿Fue a clase el día que explicaron los aranceles?», preguntó con ironía no exenta de retórica el asesor principal de la Oficina de Madrid del European Council of Foreign Relations.

Con esta redacción ad hoc de las normas instaurada por Trump, la inseguridad jurídica se dispara. Las empresas saben en qué circunstancias inician el viaje cuando cierran un contrato para operar en el gigante norteamericano, pero nadie les garantiza que una corriente de aire lleve a cambiar las reglas del juego. Ante esta evidencia, Ernesto Talvi, aun reconociendo el golpe de los aranceles, recomendó no perder de vista que un porcentaje superior al «80% del comercio mundial» no tiene a EEUU entre sus protagonistas.