Antonio Basagoiti: «Es mucho lo que une a América y España, y más en el caso de las Islas»

¿Podemos dar por muerto el sistema comercial basado en el multilateralismo?

No, lo que hay es ciclicidad. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar al frente del Gobierno de su país quien ha puesto los muros al sistema en los últimos tiempos. Estamos en un periodo concreto en el que priman más los bloques, que se modularán en función de quién gobierne las principales economías.

Deduzco que existe la esperanza de que el viraje propiciado por Trump tenga caducidad.

Son varios los factores que pueden dejar esto en un simple episodio y que no sea una política a largo plazo. Uno son los propios cambios que se van produciendo o se podrían producir en EEUU. También cuestiones que no son del todo viables.

¿Por ejemplo?

Si no quieres inmigrantes, se complica bastante fabricar en EEUU. Puede haber una parte de táctica, de querer reordenar algunas cosas, pero no cerrarlas por completo. Esto es algo que veo desde México, algunas cuestiones no tienen mucha viabilidad y no se sabe hasta qué punto conforman un discurso que no es real y se dirige a una parte de la ciudadanía. Si realmente quieres competir con Asia con costes de mano de obra competitivos... En resumen, querer tener la fábrica pero no quien la opere es algo que no encaja mucho.

Mientras todo eso se aclara, ¿se está abriendo una oportunidad al reforzamiento de los lazos entre la UE y Latinoamérica?

La situación actual nos obliga, y es positivo, a ponernos las pilas para innovar y fabricar tecnología. Debemos gestar un ecosistema alejado de la dependencia de un solo país y de lo que ocurra en sus procesos electorales. Tenemos que aprovechar la complementariedad que hay entre el mercado europeo y español con el iberoamericano, aprovechar que la puerta para Europa de Iberoamérica se llama España, y Canarias especialmente, por cómo está situada y cuál es su estructura. Es un momento óptimo para reaccionar y buscar socios con los que no solo se comparte un mercado poderoso, sino también costumbres y la capacidad mutua de ayuda, nosotros a ellos en Europa y ellos a nosotros en América.

Si damos por bueno que el escenario actual tiene fecha de caducidad, ¿puede eso animar a la inacción, a refugiarse bajo la cornisa hasta que escampe?

Creo que no, lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, abrir nuevos mercados, porque si algo hemos aprendido es que no debemos tener todos los huevos en la misma cesta, que se llama EEUU. Hemos aprendido que no sirve con hacer lo que se hacía siempre y que lo que más importa es internacionalizarse para no depender de un solo mercado; eso hay que aprovecharlo, sin ninguna duda.

Desde un punto de vista meramente geográfico, ¿qué relevancia tiene Canarias en estas nuevas rutas comerciales?

Si vemos el mapa, Canarias está en la ruta con América Latina y con África, a la que muchos sectores económicos ven como el fruto del desarrollo. Pero no solo es un tema geográfico, hay algo más profundo, cultural. Cuando hablamos de lo que une a América y España, por diversos factores es un poquito más en el caso de Canarias. También es un tema de desarrollo económico. Las empresas de las Islas están acostumbradas a trabajar en un mundo complejo y pueden seguir creciendo en otros países. Tener que operar lejos del territorio peninsular ayuda a comprender que es posible hacerlo lejos de una capital importante y no hablo solo de lo negocios que desarrollan su labor en el ámbito de la logística portuaria.

¿Qué papel juegan las cámaras de comercio en el aprovechamiento de esas oportunidades de las que habla?

Partimos de esa base que mencionaba que revela a las empresas la necesidad de contar con distintos mercados, estar diversificadas, salir al exterior, competir con los productos y servicios de otros lugares. Las cámaras ayudan a conseguir esos objetivos, tanto vender fuera como instalarse en otro país. Es algo que en el caso de la pequeña empresa no es sencillo sin ayuda. Una red de cámaras como la que yo represento, que cuenta con 21 instituciones en distintos países de América, es un aliado fundamental para expandirse. Mañana la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife o la de Gran Canaria pueden llamar y anunciarnos que envían a diez jóvenes que están desarrollando software para que conozcan el mercado. Esa red de la que proveen las cámaras no la tiene nadie.

¿Es un síntoma que esta asamblea se celebre aquí?

Es un síntoma de apuesta clara por esta unión entre Latinoamérica y España. Es un síntoma de la existencia de la relación cultural y del crecimiento que puede tener Canarias en los próximos años en la nueva configuración del comercio mundial.