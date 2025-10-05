Santiago Niño Becerra, economista: "El Salario Mínimo Interprofesional no debe ser el mismo en toda España"

El Ministerio de Trabajo inicia hoy el proceso para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con una reunión de expertos encargados de elaborar una propuesta de incremento a partir de enero.

En la actualidad, el SMI se sitúa en 16.576 euros anuales repartidos en 14 pagas de 1.184 euros.

Evolución SMI 2018 2025 / Ministerio de Trabajo y Economía Social

El economista Santiago Niño Becerra ha sacudido el debate económico sobre el asunto al afirmar que el SMI "no debe ser el mismo en toda España". Lo hizo a través de su cuenta en X, donde compartió un artículo publicado en el Nacional de Catalunya para argumentar su postura.

Su argumento se sustenta en base a la realidad, debido a la brecha salaria que hay entre las distintas comunidades autónomas lo que lleva a tener un poder adquisitivo diferente dependiendo del lugar donde se resida.

Ciudades más caras para vivir

Barcelona lidera el ranking y se consolida como la ciudad española con el coste de vida más alto, un 38% por encima de la media nacional, según un estudio de Kelisto.es basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La capital catalana supera en un 14% a Palma de Mallorca, la segunda ciudad más cara. Tras ellas se sitúa Madrid, que completa el podio, y San Sebastián, en cuarta posición.

Top 10 ciudades más caras:

Barcelona Palma de Mallorca Madrid San Sebastián Granada Málaga Girona Valencia Las Palmas de Gran Canaria Almería

Ciudades más baratas para vivir

En el polo opuesto, se encuentra Lugo con un coste de vida de un 14% por debajo de la media nacional, lo que la convierte, junto a nueve ciudades, a ser una de las más accesibles para vivir en España.

Top 10 ciudades más baratas:

Lugo Zamora Oviedo Cáceres Teruel Palencia Ávila Ourense Huesca Albacete

Coste alto, ingresos medios

Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en novena posición, con un coste de vida de un 7,85% por encima de la media nacional. La renta media por hogar es de 36.484 euros, lo que la coloca en el puesto 22 del ranking por renta.

Esto indica que aunque el coste de vida en la capital grancanaria es elevado en comparación con otras ciudades españolas, los ingresos no están entre los más altos, lo que dificulta el acceso a la vivienda.