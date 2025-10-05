AJE Canarias inicia una nueva etapa bajo la presidencia de María Delgado

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias (AJE Canarias) abre un nuevo capítulo en su trayectoria con el relevo en su presidencia. María Delgado, hasta ahora presidenta de AJE Las Palmas, asume el liderazgo regional de la organización, con el objetivo de consolidar un ecosistema emprendedor fuerte, cohesionado y con visión global.

Este cambio de liderazgo representa un paso decisivo en la estrategia de AJE Canarias para fortalecer la comunidad empresarial joven del Archipiélago, conectando las iniciativas locales con la Península y con mercados internacionales. Delgado subraya que “Canarias necesita una juventud empresaria fuerte y con ambición global. Desde AJE Canarias seguiremos uniendo esfuerzos y generando oportunidades para situar a nuestros jóvenes empresarios en el mapa nacional e internacional”.

La organización mantiene su compromiso con la creación y consolidación de proyectos empresariales liderados por jóvenes, ofreciendo asesoramiento estratégico, acceso a financiación y espacios de networking, herramientas esenciales para garantizar el éxito sostenido de sus miembros.

Con presencia en todas las islas a través de AJE Canarias, AJE Las Palmas, AJE Tenerife y AJE Under 30, la entidad actúa como motor de colaboración, innovación y crecimiento, favoreciendo la interconexión entre emprendedores y potenciando su visibilidad dentro y fuera del Archipiélago.

En una coyuntura marcada por desafíos económicos y sociales, AJE Canarias refuerza su vocación de servicio y defensa activa de los intereses de los jóvenes empresarios, promoviendo una cultura emprendedora moderna, adaptable y orientada al futuro.

“Nuestra meta es seguir construyendo una red sólida y transformadora, capaz de convertir las ideas de los jóvenes canarios en proyectos de impacto real”, concluye Delgado.