El pueblo marca la renta: los vecinos de Santa Brígida ganan 34.300 euros más que los de Garafía

En cuestión de ingresos, el municipio cuenta. Las rentas declaradas por los canarios varían mucho en función de donde vivan y la diferencia entre lo que ingresan los vecinos de las localidades con mayor poder adquisitivo frente a lo que se declara en los sitios más modestos puede llegar a ser abrumadora. De manera que la brecha de lo que llega a las cuentas bancarias de los residentes en Santa Brígida y Garafía –el municipio más rico y el más pobre del Archipiélago– alcanza los 34.363 euros anuales. Pero la diferencia no está solo en la cuantía. La forma en la que obtienen esos ingresos también da pistas de los distintos modelos económicos de sus ciudadanos.

Santa Brígida vuelve a erigirse como la localidad de Canarias en la que sus vecinos declaran tener unos ingresos más altos. En concreto, de media, los residentes de este municipio grancanario ajustaron cuentas con el fisco por 53.007 euros anuales de media. ¿Mucho o poco? Desde luego, bastante más que el resto del Archipiélago, sobre todo si se tiene en cuenta que los vecinos de El Rosario, en Tenerife, –el siguiente en el ranking de los que cuentan con mayor nivel de renta– tienen unos ingresos de 32.493 euros. De hecho, Santa Brígida es el único municipio de las Islas que se posiciona entre los 20 con más renta de todo el país.

En el lado contrario de la tabla, Garafía. De acuerdo con los datos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes al año 2023 –los más recientes disponibles y que fueron actualizados recientemente por el organismo– los vecinos de este municipio palmero de 1.983 habitantes declararon una media de 18.646 euros. Y son, junto con los ciudadanos de Barlovento, los únicos que tienen una media de ingresos inferior a los 20.000 euros.

Pero el análisis Estadística de los declarantes del IRPF por municipios –que incluye a 87 de los 88 municipios canarios, al dejar fuera a Betancuria por tener menos de 1.000 habitantes– también permite ahondar en la manera en la que los vecinos de uno y otro sitio ganan su dinero en función de las cuentas que deben saldar con Hacienda. Los vecinos de Santa Brígida obtienen, de media, mayores ingresos a través de las rentas que provienen de actividades económicas –31.144 euros que provienen de la prestación de servicios como profesional autónomo–. En Garafía, en cambio, sus vecinos apenas declaran 9.537 euros anuales de media en este apartado. Los palmeros ganan la mayor parte de sus ingresos a través de las rentas del trabajo, donde se incluyen los salarios o las pensiones. 13.283 euros por contribuyente.

Los vecinos más ricos de Canarias también declaran bastante más rentas de capital mobiliario, es decir, aquellas que provienen de inversiones, depósitos, cuentas bancarias o dividendos de acciones. Hasta 7.109 euros al año frente a los apenas 440 que obtienen los garafianos. Las rentas de bienes inmuebles, las que se obtienen por el alquiler de propiedades, también varían mucho entre uno y otro municipio. Los residentes en Santa Brígida declaran una cantidad que casi duplica a los palmeros, 3.961 euros frente a 2.115 euros al año.

A Santa Brígida le sigue el municipio de El Rosario en segunda posición en el ranking de las localidades más ricas del Archipiélago y se constituyen como los que refugian a los vecinos más solventes de las dos islas capitalinas. Ambos tienen similitudes, en su padrón hay inscritos alrededor de 18.000 habitantes y se ubican justo al lado de las dos capitales, convirtiéndose en refugio para aquellos vecinos con bastante poder adquisitivo que quieren residir cerca de los núcleos urbanos, pero alejados del bullicio y quizá en viviendas con más espacio.

Hay que llegar a la cuarta y quinta posición –dejando atrás al municipio de Teguise que ocupa el tercer puesto del ranking– para encontrar a Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda en quinta posición. Sus rentas medias son muy similares y llegan a 31.862 euros y 31.004 euros anuales, respectivamente.

En la cola, además de Garafía, los municipios palmeros de Barlovento y Puntagorda, seguidos de El Tanque y Los Silos, en Tenerife. De nuevo, tienen características similares. Pocos vecinos, entornos rurales y en muchos de ellos una población envejecida. Ninguna de ellas supera los 20.300 euros de renta media anual.