Energía
La falta de control de tensión de la red eléctrica provocó el gran apagón, según el informe europeo
Los expertos califican el suceso del 28 de abril como el cero eléctrico "más grave ocurrido en Europa en las últimas dos décadas"
El gran apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica se debió a una "cascada de sobretensiones" en la red que no se habían visto nunca antes, según el primer informe europeo, elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E).
"Con la información que tenemos el problema no fueron las renovables, sino que se debió a la incapacidad de la generación que tenemos para controlar la tensión. El control de tensión puede hacerse tanto a través de renovables como de la generación clásica", explican fuentes de Entso-e.
El organismo sitúa el apagón de la Península Ibérica como "el más severo" ocurrido en Europa en los últimos 20 años y el primero de su tipo, pues lo 'habitual' hubiera sido un cero eléctrico por baja tensión, pero en este caso el problema fue lo contrario: una sobretensión en cascada que no se había visto nunca antes en Europa ni en ninguna otra parte del mundo.
