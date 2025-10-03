Aviso de la Seguridad Social a los trabajadores canarios: estos son los requisitos para conseguir los cinco años de cotización 'regalados' si has tenido hijos

Los trabajadores de Canarias que han tenido un hijo podrán recuperar días de cotización si tuvieron que dejar de trabajar para cuidarlos. Para poder hacerlo, los canarios interesados deben seguir los consejos que explica el asesor fiscal José Ramón López, que ha explicado los pasos para obtener este regalo de la Seguridad Social.

Muchas personas han tenido que interrumpir su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos, y ahora pueden recuperarse parte de esas cotizaciones perdidas. La medida puede añadir hasta cinco años adicionales en la vida laboral de la Seguridad Social. De este modo, el cálculo de la futura pensión de jubilación se reduce.

Cinco años gratis en la Seguridad Social

Según explicó López, las madres pueden añadir 112 días de cotización por cada parto, siempre que en las 16 semanas posteriores al nacimiento no se hubiera cotizado. A esta medida se suman 270 días adicionales por el cuidado de cada hijo, cuando existiera una interrupción laboral desde los nueve meses hasta los seis años posteriores al nacimiento. En conjunto, el máximo de días que se pueden reconocer es de 1.825, equivalentes a cinco años.

"Estos días pueden ser reclamados por la madre o el padre, pero no por los dos a la vez", recalca José Ramón López. Esto significa que solo lo puede pedir uno de los dos progenitores. Por eso, cada familia debe decidir quién los solicita, dependiendo de quién dejó realmente de trabajar en ese periodo.

Así se presenta la solicitud de la Seguridad Social

Para beneficiarse de esta ampliación de la cotización es necesario presentar un documento de solicitud en la Seguridad Social. El asesor señala que, aunque el modelo está disponible online, la administración aún no dispone de un apartado específico en su web, por lo que debe enviarse a través del registro genérico o entregarse de forma presencial.

El asesor fiscal recuerda que esta recuperación de la cotización, repercute directamente en tu jubilación. "Sumar años de cotización supone directamente cobrar una pensión más alta. Cinco años adicionales pueden marcar la diferencia entre alcanzar o no los años mínimos para jubilarse con el 100 % de la base reguladora", dice López

Esta iniciativa abre una oportunidad para que miles de familias canarias puedan recuperar derechos laborales tras el cuidado de los menores años después del nacimiento.