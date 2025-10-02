Canarias alcanza en septiembre el menor nivel de paro desde 2007 y refuerza la contratación laboral

El archipiélago canario ha conseguido en septiembre una reducción significativa del desempleo, alcanzando, según datos que ha publicado este jueves el Gobierno regional, el nivel más bajo desde el año 2007. La cifra de personas inscritas como demandantes de empleo ha descendido en 4.842 respecto al mes anterior, situándose en 145.373. Si se comparan estos datos con los de septiembre de 2024, la caída es aún más relevante: 13.297 personas menos, lo que representa una disminución del 8,38% anual.

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha destacado especialmente la mejora entre las personas de 45 años o más, un colectivo tradicionalmente afectado por el paro. Actualmente, este grupo registra la cifra más baja de los últimos quince años, situándose en 91.266 demandantes, lo que supone una bajada de 2.490 personas en comparación con agosto y de 7.965 respecto al año anterior.

La franja de edad de 25 a 45 años también muestra un comportamiento favorable, registrándose 2.766 desempleados menos en el último mes y una reducción interanual de 4.455. Solo entre los menores de 25 años se observa un leve repunte respecto a agosto, con 414 jóvenes más en situación de paro. Sin embargo, el dato anual revela una tendencia positiva para este colectivo, contabilizándose 877 jóvenes menos en desempleo respecto a septiembre de 2024.

Descenso histórico del paro de larga duración

Uno de los aspectos más relevantes que refleja la estadística de septiembre es la bajada del paro de larga duración, que se sitúa en 67.304 personas. Este es el dato más bajo desde febrero de 2009, habiéndose reducido en 921 personas en agosto y en 6.729 a lo largo del último año.

Este grupo es especialmente significativo, ya que aglutina a quienes permanecen más tiempo sin acceder a un empleo, y su mejora apunta a una recuperación más sólida del mercado de trabajo.

Crecimiento notable de la contratación

Paralelamente a la disminución del desempleo, septiembre ha supuesto un repunte importante en la contratación laboral. La directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, ha señalado que este mes se han registrado 67.441 contratos, lo que implica un aumento del 17,21% respecto al mes anterior, es decir, 9.900 contratos más.

Ortega recalca que uno de los principales desafíos es afianzar esta tendencia positiva, apoyando políticas activas de empleo e impulsando la formación para mantener la mejora del mercado laboral.

Reducción del paro por sectores económicos

El análisis sectorial pone de manifiesto que la disminución del paro afecta a todos los sectores, aunque con diferente intensidad. El sector servicios es el que más ha contribuido a este descenso, con 3.560 parados menos respecto a agosto. Le sigue el comercio, con 663 personas menos, y después la hostelería, donde el desempleo cae en 356 personas. También baja en la construcción (290 menos), la industria (176 menos) y la agricultura (117 menos).

En la comparación anual, destaca la reducción del paro en el sector agrícola (-14,85%) y la construcción (-13,77%), seguidos de la industria (-9,35%), hostelería (-6,85%), comercio (-6,52%) y el resto de servicios (-7,23%).

El desempleo baja en todas las islas

En septiembre, el paro descendió en todas las islas con los mayores retrocesos en Gran Canaria (2.263 menos, 3,45%), Tenerife (2.003 menos, 3,09%) y Lanzarote (313 menos, 4,42%). También bajó en La Palma (131 menos, 2,27%), Fuerteventura (109 menos, 1,96%), La Gomera (22 menos, 2,45%) y El Hierro (1 menos, 0,18%).

En la comparativa anual, todas las islas mantienen una evolución favorable del desempleo.