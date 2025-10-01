Norwegian acerca Gran Canaria y Barcelona al parque de Lego más famoso del mundo en Billund

Norwegian anuncia nuevas rutas directas desde Gran Canaria y Barcelona a Billund, Dinamarca, para el verano de 2026. La aerolínea noruega amplía así su red de conexiones tras una temporada de invierno en la que mantendrá una operativa similar a la del año anterior en España. Con esta expansión, Norwegian refuerza su "compromiso con el mercado español y escandinavo" de cara a la temporada estival. Los billetes ya están disponibles para su reserva a través de los canales de venta habituales.

"Estamos muy contentos de abrir nuevas rutas de verano desde España a Dinamarca. Billund es uno de los destinos familiares más populares de Escandinavia, conocido por sus múltiples atracciones y famosos parques temáticos. Es el hogar de Legoland, lo que la convierte en un destino perfecto para familias de todo el mundo. Gran Canaria y Barcelona están ahora más cerca que nunca para los daneses que buscan disfrutar de las playas españolas, los atractivos culturales y el sabor de las tapas españolas", declaró Magnus Thome Maursund, Director Comercial de Norwegian.

Las nuevas rutas incluyen un vuelo de ida y vuelta semanal, los lunes, del 30 de marzo al 19 de octubre, en el caso de la conexión entre Gran Canaria y Billund. Mientras en Barcelona la conexión cuenta con dos vuelos de ida y vuelta semanales, los miércoles y sábados, del 1 de abril al 24 de octubre.

Desde Billund, Norwegian también opera rutas durante todo el año a Málaga y Alicante, así como una ruta de verano a Palma de Mallorca.

Billund

Billund se encuentra en el corazón de la peninsula de Jutlandia y es conocida como la capital danesa de los juegos y la creatividad. La ciudad alberga el parque Legoland, uno de los atractivos más visitados del país, que atrae a millones de visitantes cada año. Además, Billund cuenta con Lego House, un centro de experiencias interactivas dedicado a los icónicos ladrillos de construcción. La localidad también ofrece parques acuáticos familiares, zoológicos de vida salvaje y un entorno natural ideal para el ciclismo y actividades al aire libre. Con un aeropuerto moderno y excelentes conexiones, Billund funciona como puerta de entrada al resto de la región de Jutlandia. Tanto para familias como para viajeros en busca de cultura, diversión y desconexión, Billund se ha convertido en un destino imprescindible en el norte de Europa.

Paralelamente, Norwegian continúa ofreciendo vuelos directos desde varios aeropuertos españoles a Copenhague, Aarhus y Aalborg en Dinamarca durante la temporada de verano.

Acerca de Norwegian

El grupo Norwegian es una empresa nórdica líder en aviación con sede en Fornebu, a las afueras de Oslo (Noruega). La empresa cuenta con más de 8.200 empleados y es propietaria de dos de las principales aerolíneas de los países nórdicos: Norwegian Air Shuttle y Widerøes Flyveselskap. Widerøe fue adquirida por Norwegian en 2024 con el objetivo de facilitar los viajes aéreos sin interrupciones a través de las redes de las dos aerolíneas.

Norwegian Air Shuttle, la mayor aerolínea noruega con unos 4.700 empleados, opera una extensa red de rutas que conecta los países nórdicos con los principales destinos europeos. En 2023, Norwegian transportó a más de 20 millones de pasajeros y mantuvo una flota de 87 aviones Boeing 737-800 y 737 MAX 8.

Widerøes Flyveselskap, la compañía aérea más antigua de Noruega, es la mayor aerolínea regional de Escandinavia. La aerolínea cuenta con más de 3.500 empleados. Widerøe, que opera principalmente en los aeropuertos de pista corta de la Noruega rural, explota varias rutas contratadas por el Estado (rutas PSO), además de su propia red comercial. En 2023, la aerolínea contaba con 3,3 millones de pasajeros y una flota de 48 aviones, incluidos 45 Bombardier Dash 8 y tres Embraer E190-E2. Widerøe Ground Handling presta servicios de asistencia en tierra en 41 aeropuertos noruegos.

El grupo noruego destaca la sostenibilidad como uno de sus puntos "prioritarios" y se ha comprometido a reducir significativamente las emisiones de carbono de sus operaciones. Entre sus iniciativas, destaca la inversión en la producción y uso de combustible de aviación libre de fósiles (SAF).