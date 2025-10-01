Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercados

El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano

En los primeros compases de la sesión las mayores subidas se las anotaban Solaria, Rovi, Ferrovial y CaixaBank

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid.

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid. / EP

EP

Madrid

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles, primera del mes de octubre, con una ligera bajada del 0,01%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.400 enteros y situarse en los 15.472,8 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la banca española, concretamente, de BBVA y Banco Sabadell.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha mostrado su rechazo a la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA), según informó el banco catalán en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes tras el cierre de la Bolsa española.

En el plano internacional, un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100% a la importación de productos farmacéuticos, entrará en vigor este 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.

En el terreno 'macro', la agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,61%), Rovi (+1,03%), Ferrovial (+0,82%) y CaixaBank, con un avance del 0,49%. En el lado negativo se situaban IAG, cuyos títulos cedían un 0,59% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,55%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort y Milán cedían un 0,41% y un 0,3% en cada caso, mientras que Londres y París subían un 0,24% y un 0,04%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,55% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,39 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,55%, hasta los 62,71 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1770 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,282%.

TEMAS

  1. Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
  2. Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
  3. Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
  4. El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
  5. Pasan la noche a la intemperie en Tenerife tras perderse en un sendero
  6. Narcotráfico en Canarias: seis hombres de la organización de Clénder siguen en busca y captura
  7. El joven herido de bala en La Gomera recibió cuatro disparos y fue operado en Tenerife
  8. La guardia civil que disparó a su agresor en La Gomera sufrió antes lesiones en varias costillas

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, “ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad”. Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

La Laguna celebra el Consejo Municipal de las Mujeres con la vista puesta en el lema y campaña del 25N La jornada también sirvió para presentar los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que ya se encuentra en fase administrativa El Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna ha celebrado la tercera sesión del año con la planificación de los actos, emblema y campaña del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como punto principal de los temas a debatir entre las representantes de los diferentes partidos políticos, colectivos sociales y asociaciones de mujeres que estuvieron presentes durante la mañana en la sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo. El concejal de Igualdad y Mujer, Dailos González, que ha presidido el encuentro de este órgano municipal, ha destacado que este año la campaña del 25N irá dirigida a la población joven del municipio, “ya que preocupa el aumento de discursos antifeministas en este sector de la población, donde hemos detectado proclamas y actitudes hostiles hacia las mujeres, sobre todo en entornos digitales donde el anonimato permite una mayor impunidad”. Además, durante la sesión, se presentaron los avances del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que, tras el periodo de consultas realizadas por los diferentes centros ciudadanos y una vez finalizado el proceso de elaboración, pasa ahora a la fase administrativa. La reunión también permitió abordar los principales retos en materia de igualdad de oportunidades, la planificación de futuras actividades y la evaluación de proyectos en marcha. El Consejo Municipal de las Mujeres es un órgano asesor, de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como un cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida cotidiana y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran.

El aguacate, un superalimento con múltiples beneficios: un estudio confirma que ayuda a disminuir el colesterol en seis meses

El aguacate, un superalimento con múltiples beneficios: un estudio confirma que ayuda a disminuir el colesterol en seis meses

Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

Alisios Festival Pop vuelve este sábado a La Laguna con conciertos, cultura y talento joven

En directo | Pleno del Senado

En directo | Pleno del Senado

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?

¿Está inclinándose la simetría de los hemisferios de la Tierra?

Así rinden Trust Ferro Hyperscroll y GXTrust Xyra TKL en trabajo y juego

Así rinden Trust Ferro Hyperscroll y GXTrust Xyra TKL en trabajo y juego

La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

La Laguna renueva el compromiso con los perros Laika y Gramo para reforzar la lucha contra las drogas

El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano

El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano
Tracking Pixel Contents