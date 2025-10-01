Mercados
El Ibex 35 arranca octubre prácticamente plano
En los primeros compases de la sesión las mayores subidas se las anotaban Solaria, Rovi, Ferrovial y CaixaBank
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles, primera del mes de octubre, con una ligera bajada del 0,01%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.400 enteros y situarse en los 15.472,8 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la banca española, concretamente, de BBVA y Banco Sabadell.
El consejo de administración de Banco Sabadell ha mostrado su rechazo a la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA), según informó el banco catalán en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes tras el cierre de la Bolsa española.
En el plano internacional, un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100% a la importación de productos farmacéuticos, entrará en vigor este 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.
En el terreno 'macro', la agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.
En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+1,61%), Rovi (+1,03%), Ferrovial (+0,82%) y CaixaBank, con un avance del 0,49%. En el lado negativo se situaban IAG, cuyos títulos cedían un 0,59% en la apertura, y Telefónica, que presentaba un descenso del 0,55%.
Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Francfort y Milán cedían un 0,41% y un 0,3% en cada caso, mientras que Londres y París subían un 0,24% y un 0,04%.
El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,55% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 66,39 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,55%, hasta los 62,71 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1770 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,282%.
- Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
- Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
- El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
- Pasan la noche a la intemperie en Tenerife tras perderse en un sendero
- Narcotráfico en Canarias: seis hombres de la organización de Clénder siguen en busca y captura
- El joven herido de bala en La Gomera recibió cuatro disparos y fue operado en Tenerife
- La guardia civil que disparó a su agresor en La Gomera sufrió antes lesiones en varias costillas