El Guajiro confía la trazabilidad de su producción de tabaco a Telefónica Tech

Tabacos El Guajiro, empresa canaria fundada en 1935, ha confiado a Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica, el desarrollo de un proyecto tecnológico de trazabilidad de la cadena de producción para impulsar su eficiencia operativa y cumplir las normativas europeas sobre productos del tabaco.

Telefónica Tech, a través de su empresa Geprom, ha desplegado en la planta que Tabacos El Guajiro tiene en Santa Cruz de Tenerife una solución integral de trazabilidad que incluye la instalación de etiquetadoras, marcadores láser y el software Osapiens para que la empresa canaria pueda controlar y hacer seguimiento de cada unidad de producto.

El software Osapiens se aloja en la nube y se apoya en tecnologías como IoT e inteligencia artificial para recopilar datos en tiempo real de las etiquetadoras y marcadoras láser utilizadas para marcar individualmente el tabaco en la fase de envasado y poder tener una trazabilidad completa del proceso y números de serie de cada una de las cajetillas. Mediante estas tecnologías, Telefónica Tech aporta transparencia a la cadena de suministro de Tabacos El Guajiro, permitiendo a la compañía canaria garantizar, además, la autenticidad del producto y el cumplimiento de normas de calidad de su tabaco.

Este proyecto tecnológico responde a la directiva europea de productos del tabaco, que exige que las unidades de envasado estén marcadas con un identificador único y seguro y se registren sus movimientos para facilitar la trazabilidad y seguridad en la Unión Europea, desde el fabricante hasta el último operador económico anterior al primer establecimiento minorista.

Christian A.W. Linden, director general de Tabacos El Guajiro, señala: “Este proyecto es una apuesta por la innovación que nos va a permitir evolucionar nuestro negocio y así garantizar la autenticidad y calidad de nuestro tabaco. Con la solución de trazabilidad de Telefónica Tech cumplimos con las normativas europeas sobre productos de tabaco y logramos un control y seguimiento integral”.

Dario Cesena, CEO de Geprom part of Telefónica Tech, afirma: “La solución tecnológica de trazabilidad desplegada en Tabacos El Guajiro permite a la compañía garantizar tanto la transparencia del proceso productivo como la autenticidad del producto. Aspectos claves para asegurar la calidad del producto, impulsar su eficiencia operativa y la fidelidad de los clientes, así como para reforzar su posicionamiento en los mercados internacionales”.

Sobre Tabaco El Guajiro

Fundada en 1935 en Santa Cruz por Don Braulio Pérez Méndez, y dirigida por su nieto, Tabacos El Guajiro ofrece una amplia gama de productos de tabaco para satisfacer todos los gustos, cuidando cada detalle en cada uno de los procesos de elaboración y empaquetado para lograr el más alto nivel de calidad, con el mismo esmero que se ha trasmitido entre generaciones.

Sobre Telefónica Tech

Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data, IA o Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/.