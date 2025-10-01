Nuevo registro del horario laboral: todo lo que debes saber

El plan del Gobierno para controlar las jornadas laborales y evitar horas extra no pagadas sigue adelante. Este martes, el Consejo de Ministro aprobó la tramitación urgente de la reforma del registro horario, un paso más para lograr que tanto empresas como trabajadores cumplan lo pactado en los contratos, proporcionando una mayor seguridad en el cumplimiento de las horas extra y evitando que estas se produzcan de forma irregular.

El control horario es algo que ya todas las empresas aplicaban desde 2019, o debían hacerlo, lo cierto es que el método utilizado no siempre ha sido del todo fiable. En este sentido, la nueva normativa busca evitar posibles fraudes y que las horas fichadas sean exactamente la que los trabajadores realizan.

Pero, ¿cuáles son los métodos que se llevarán a cabo para este control?

Novedades

La clave para evitar los fraudes en el registro del horario laboral será que se destierra eso de fichar las entradas y salidas con papel y boli. De esta manera, parece a hacerse de forma telemática en todas las empresas.

Este registro de entrada estará a disposición de los trabajadores en tiempo real, pero también de la empresa y los representantes sindicales, así como a la Inspección de Trabajo.

Una trabajadora ficha en un aparato de control horario al empezar su jornada laboral. / ELISENDA PONS

Otra de las modificaciones es que se tendrán que registrar todos los tipos de jornada, tanto las ordinarias como las extraordinarias o flexibles, por ejemplo.

Y, además, no se podrán modificar los registros si los propios empleados no dan el consentimiento. De esta manera, ninguna empresa podrá ajustar un horario en su beneficio para hacer ver que sí se cumplen las horas pactadas.