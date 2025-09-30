GF Hoteles, distinguida por situar a las personas en el centro de su estrategia

Poner negritas dijo:

GF Hoteles recibe el Premio Turismo Islas Canarias en la categoría de Empleo Sostenible, un galardón que reconoce a las empresas y profesionales del sector turístico que han incorporado mejoras en la calidad, la igualdad, la seguridad, la conciliación de la vida laboral y personal, así como en la salud en el trabajo. Con motivo del Día Mundial del Turismo, la isla de La Palma acogió la gala de entrega de premios, en la que Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, recogió el galardón acompañada por Ana Belén López, vicepresidenta de Grupo Fedola, y Juan Carlos de León, director de Operaciones de GF Hoteles.

Durante el acto, Victoria López expresó su agradecimiento: “Recibo este premio en nombre de los más de 1.200 empleados y empleadas que forman parte de GF Hoteles y que impulsan día a día una gestión de la sostenibilidad pensada en poner en valor a las personas. Con este enfoque hemos crecido y seguiremos creciendo en los próximos años”.

En la ceremonia, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que cadenas como GF Hoteles “desmienten tópicos con hechos: tributación local, diversificación, empleo de calidad, igualdad, sostenibilidad”.

Las personas en el centro de la estrategia

El jurado destacó la firme apuesta de GF Hoteles por el bienestar de su equipo humano, situando siempre a las personas en el centro de su estrategia empresarial. La cadena impulsa medidas que favorecen la conciliación y la mejora de las condiciones laborales, como el campamento de verano para los hijos e hijas de su equipo humano, que permite compaginar la vida familiar y profesional, o la incorporación de carros motorizados en el departamento de pisos, con los que se reduce el esfuerzo físico y se refuerza la seguridad en el desempeño diario.

También ha puesto en marcha una aplicación de comunicación interna que fomenta la cercanía y la participación de toda la plantilla, y ha reforzado su atención a través de una plataforma digital que ofrece un servicio especializado en apoyo y conciliación de la vida personal y laboral.

Junto a estas iniciativas, GF Hoteles mantiene un compromiso constante con la formación continua y la promoción interna, convencidos de que el desarrollo profesional de su equipo es clave para el éxito de la organización. Este enfoque ha consolidado a la compañía como un referente en la creación de entornos laborales sostenibles, inclusivos y de calidad dentro del sector turístico canario.

En la gala también estuvo presente Mónica López, vicepresidenta de Grupo Fedola, quien acompañó este logro de la cadena junto al equipo directivo de GF Hoteles. La cadena, perteneciente al Grupo Fedola, cuenta con cinco establecimientos en Tenerife. La compañía se distingue por su vocación de servicio, su compromiso con la sostenibilidad y por situar a las personas en el centro de todas sus acciones.