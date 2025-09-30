El Gobierno ofrece devolver más dinero a 40.000 autónomos en pluriactividad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado a las organizaciones de autónomos incrementar las cuantías que devuelve cada año a los trabajadores por cuenta propia que están en pluriactividad y hayan cotizado de más. Actualmente, la norma establece que el erario público devuelve el equivalente al 50% de lo sobrecotizado y la Seguridad Social plantea elevar progresivamente dicho porcentaje durante los próximos años, a medida también de que vayan subiendo más las cuotas máximas.

Alrededor de 40.000 trabajadores compaginan su actividad como autónomo con un empleo asalariado y contribuyen más de lo que les correspondería a la caja pública. Perfiles de profesionales técnicos, como médicos, abogados o arquitectos, entre otros, que superan las bases máximas de cotización. "Podría modificarse, de manera gradual a lo largo de los próximos años, el tope que legalmente viene establecido como cuantía máxima objeto de devolución a los trabajadores", recoge el compromiso por escrito que le ha trasladado el Ejecutivo a los agentes sociales este lunes tras una reunión.

Desde la Seguridad Social también se han comprometido a permitir que parte de los autónomos sobrecoticen para mejorar así sus futuras pensiones. El mismo documento recoge que aquellos autónomos que lleven cotizando desde 2022 pueden mantener su base de cotización aunque sus ingresos disminuyan posteriormente y debieren pasar a una inferior, lo que implicaría pagar más, pero tener menores prestaciones a futuro. Esta era una de las medidas en las que entidades como Upta -que ha entregado este lunes su batería de propuestas de mejora del RETA al Gobierno- y Uatae llevaban tiempo insistiendo.

En esa misma línea, desde el Ejecutivo se abren a facilitar la sobrecotización entre más colectivos. En la pasada campaña de regularización de cuotas, casi un millón de autónomos cotizaron más de lo que debían y la Seguridad Social les devolvió una media de 600 euros por autónomo. El mecanismo por defecto del erario público era abonar el importe y solo si el autónomo lo pedía podía la Seguridad Social retener la cuantía y sumarla para futuras prestaciones. Ahora el Ejecutivo se abre a invertir el protocolo y que, a menos que el autónomo que sobrecotice lo pida, la Seguridad Social se quede con el dinero y le mejore futuas prestaciones.

Choque con ATA

El secretario general de Seguridad Social, Borja Suárez, ha mantenido este lunes una reunión con ATA, Upta y Uatae para tratar de avanzar en la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos. De momento, las partes no han empezado a abordar cuáles serán las cuotas que deberán pagar los autónomos a partir del 1 de enero de 2026, sino que gran parte de los esfuerzos los está copando la reforma de la pluriactividad. Un punto en el que la posición del Gobierno está "en las antípodas" de lo que defiende una de las principales organizaciones, ATA, según ha manifestado su vicepresidenta, Celia Ferrero.

Desde ATA rechazan la propuesta que les hacen desde Seguridad Social, ya que pese a suponer un mayor retorno, continúa siendo un agravio comparativo respecto a los asalariados. Entienden que perjudica a sus asociados y reclaman equiparar el régimen de sobrecotizaciones con el de los asalariados con dos empleos. Si estos cotizan en ambos trabajos por la base máxima, las dos empresas que contratan a esa persona se reparten cada una la parte a cotizar a la Seguridad Social. Si esa misma persona compagina una actividad de autónomo, con altos ingresos, y un trabajo de asalariado, con altos ingresos, puede exceder la base máxima, aunque solo le devolverán una parte de ese exceso de cotización.

El Gobierno se ofrece a aumentar ese importe a devolver, pero desde ATA quieren que no exista sobrecotización. En cuestión de pluriactividad hay un choque de criterios frontal entre el Gobierno y ATA, no solo sobre cómo reformarlo, sino con las condiciones actuales y el mismo podría acabar en los tribunales.

Pendientes de las nuevas cuotas

El secretario general de Seguridad Social y las organizaciones de autónomos volverán a verse las caras el próximo 13 de octubre. En dicho encuentro, las asociaciones confían en recibir por escrito más concreciones de las intenciones del Gobierno. Tanto en lo que a su planteamiento de cuáles deben ser las cuotas que deberán pagar los autónomos a partir del año que viene, así como en las mejoras en prestaciones como el cese de actividad, que el Ejecutivo ha prometido, pero no ha detallado.