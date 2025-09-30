Un asesor fiscal explica por qué Hacienda puede retrasar la devolución de la Renta
José Ramón López, asesor fiscal explica los motivos por los que todavía Hacienda no ha realizado la devolución a los contribuyentes
La campaña de declaración de la Renta comenzó el pasado 2 de abril y finalizó el 30 de junio, el último día para que los contribuyentes presentaran su declaración ante Hacienda.
A través de este trámite, los ciudadanos informan a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos y gastos anuales, y se determina si deben abonar impuestos adicionales o tienen derecho a una devolución.
José Ramón López, asesor de Tu Blog Fiscal, explica los motivos por los que algunas personas aún no han recibido el ingreso correspondiente a su devolución.
Plazos para recibir la devolución de la Renta
La Agencia Tributaria tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar la devolución del resultado de la declaración presentada. Esto significa que, aunque el límite para pagar si era hasta el 30 de junio, Haciendo dispone de seis meses más para devolver el dinero a quienes les corresponde.
En el caso de que no cumpla con este plazo y efectúe el pago el año siguiente, "la Agencia Tributaria te pagará intereses de demora". Según López, esos intereses ascienden al 4,06% anual y deben tributarse en la declaración del ejercicio siguiente.
Motivos por lo que puede retrasarse la devolución
El asesor recuerda que lo más habitual es que "Hacienda devuelva el dinero en una o dos semanas". Sin embargo, si el pago aún no se ha realizado, sigue estando dentro del plazo legal. Entre los casos más comunes de retraso destacan:
- Errores en los datos aportados por el contribuyente.
- Diferencias significativas respecto a declaraciones de años anteriores.
- Ingresos irregulares que requieren comprobaciones adicionales.
- Altas cantidades a devolver, que implicas revisiones más exhaustivas.
