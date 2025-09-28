La insularidad, una oportunidad para el sector agrario en Canarias

Pese a los sobrecostes que conlleva vivir y producir en una isla, la insularidad ofrece ventajas que pueden convertirse en oportunidades para el sector primario en Canarias. Esto pasa por aprovechar el clima como ventaja competitiva, apostar por la sostenibilidad, garantizar un acceso a financiación adaptada a una economía con ciclos de liquidez muy particulares y desarrollar productos diferenciados que reflejen la singularidad del Archipiélago. Estas fueron algunas de las principales conclusiones del foro Sector primario canario. Oportunidades en la singularidad, impulsado por AgroBank, la línea especializada de CaixaBank destinada a atender a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroalimentario en España, y organizado por Prensa Ibérica a través de LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas y EL DÍA.

En el encuentro, empresarias del sector agroalimentario y de AgroBank –Silvia Camacho, María del Mar Araña, Tamara Cruz, Isabel Cárdenes Bonny y Mima Roca– discutieron temas cruciales como la insularidad, el autoconsumo frente a la exportación, la sostenibilidad, la innovación o los problemas a los que se enfrentan. Este foro forma parte de la iniciativa Circuito Planeta Agro, La Voz del Mundo Rural, que promueve AgroBank y busca poner en valor el sector primario en España.

Desde el punto de vista hortícola, Isabel Cárdenes Bonny, directora financiera del Grupo Bonny, subrayó la ventaja de la insularidad por el clima subtropical: «Podemos producir pepino todo el año, mientras en invierno el frío ralentiza a nuestros competidores europeos. Pero en el tomate, el futuro está en el consumo local, porque no podemos competir en costes con Marruecos».

Respecto al autoconsumo y la exportación, explicó que, debido al volumen de hectáreas que tienen en producción y a la demanda de pepino durante los meses de invierno, tienen que seguir orientándose a la exportación de este producto, sin perder nunca de vista el mercado local, al que deben abastecer durante todo el año. Si bien Canarias ofrece ventajas, también tiene dificultades, y conseguir llevar la fruta al norte de Europa es una odisea, «pues es muy complicado y complejo conseguir barcos y luego camiones que hagan el trayecto hasta el destino final».

Sobre sostenibilidad, recordó que la empresa fue pionera: «En los años 80 instalamos una desaladora agrícola para garantizar el riego y hace 20 años pusimos en marcha aerogeneradores de autoconsumo. La sostenibilidad no es un eslogan, es la única manera de reducir nuestra elevada demanda energética». Isabel Cárdenes Bonny también puso en valor la importancia de la innovación y de explorar nuevos productos, aunque señaló que las limitaciones administrativas y fitosanitarias dificultan la introducción de cultivos subtropicales en Europa.

María del Mar Araña, controller- adjunta a la dirección general de Capisa, explicó que la insularidad condiciona la actividad desde el origen: «Dependemos casi totalmente de la importación de cereales y soja para fabricar piensos. Eso encarece costes y resta competitividad». Señala que «la oportunidad está en aprovechar esta insularidad para generar un sello de calidad diferenciada en el producto final: carnes, huevos o leche alimentados con piensos formulados bajo un control más estricto y adaptado a las condiciones del archipiélago».

Políticas estables e incentivos

Respecto al autoconsumo frente a la exportación, destacó que el consumo local absorbe la mayor parte de su producción, pero la internacionalización permite añadir valor. Sobre sostenibilidad y energías renovables, afirmó que la fabricación de piensos es intensiva en energía. «Necesitamos políticas estables e incentivos claros para incorporar renovables sin que se disparen los precios por tonelada».

Tamara Cruz, de Bodegas Mondalón, destacó la insularidad como ventaja para elaborar vinos únicos, preservando variedades locales en suelos volcánicos prefiloxéricos: «Nos permite hacer vinos de alta calidad y singulares que son reconocidos a nivel internacional». Sobre el autoconsumo, señaló que la producción local no alcanza a cubrir toda la demanda. «Si todos tomáramos vino local no habría suficiente para todos. En exportación hay más negocio, pero en venta local hay más repercusión y feedback del producto», expuso.

«Se valora mucho y cada vez más el producto local, aunque queda mucho camino. Hay que ser coherente y querer gastar el dinero en consumir canario, ayudando así a la economía circular y a las familias de las Islas», enfatizó.

Mima Roca, gerente de MEC Suministra (Grupo Leche Sandra), resaltó la importancia de la economía circular. «Vivir en una isla significa que nada se puede perder. Es fundamental reutilizar las aguas residuales en la agricultura. Aquí la economía circular no es una opción, es una obligación».

Además, reflexionó sobre la relación entre mercado local y exportación. «Una vez que el mercado de aquí está abastecido, poner en valor nuestros productos en el exterior también es clave. Soy una gran defensora del producto canario por sus propiedades y su calidad». Sobre sostenibilidad y calidad, insistió en que «no podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Tenemos que apostar por alimentos naturales, saludables, porque la salud se come». Mima Roca también subrayó la necesidad de innovación tecnológica. «Sin inversión en robótica e inteligencia artificial será imposible garantizar el relevo generacional y atraer talento joven al sector», aseveró.

Financiación de AgroBank

Desde la perspectiva de la banca, Silvia Camacho, especialista de AgroBank en la dirección territorial de CaixaBank en Canarias, abordó con detalle cómo su entidad acompaña al sector primario en las Islas, señalando que su línea especializada lleva 11 años apoyando a agricultores, ganaderos y pescadores. Destacó que AgroBank permite una cercanía real con el territorio, ofreciendo financiación adaptada a las particularidades de un sector marcado por la insularidad, los ciclos de liquidez y la volatilidad de los mercados internacionales.

Entre las oportunidades, mencionó el asesoramiento especializado, el apoyo a la digitalización y la sostenibilidad, y la contribución al relevo generacional en un sector donde la incorporación de jóvenes es clave para su continuidad. Subrayó además el compromiso social y económico de la entidad con las Islas, resaltando que acompañan a los productores en todas las fases de su actividad.

Sobre los productos financieros más demandados, detalló que destacan los anticipos de ayudas oficiales, que facilitan el acceso rápido a fondos de la PAC, Posei y Pepac, así como líneas específicas de inversión y modernización, y el leasing y renting de maquinaria y tecnología para optimizar la producción. También mencionó los microcréditos de MicroBank, destinados a proyectos de innovación. Explicó que AgroBank acompaña la digitalización ofreciendo financiación tecnológica, herramientas de control remoto, drones o sistemas de riego inteligente.

CaixaBank impulsa el sector primario con 670 millones Manuel Afonso Salazar, director territorial de CaixaBank en Canarias, inauguró el foro Sector primario canario. Oportunidades en la singularidad, impulsado por AgroBank y organizado por Prensa Ibérica, enmarcado en el Circuito Planeta Agro. La Voz del Mundo Rural, subrayando que el objetivo del encuentro es «reflexionar y dialogar sobre los retos y sobre el futuro del sector agroalimentario en nuestro Archipiélago». Afonso Salazar destacó que «Canarias es única en su diversidad y riqueza natural, y el sector primario juega un papel crucial en la economía de las Islas y también en nuestra identidad». Añadió que, a pesar de los retos derivados de la insularidad, la climatología y la apertura hacia mercados internacionales exigentes, «los productores canarios demuestran constantemente su capacidad de innovación y resiliencia», lo que permite enfocar el futuro en las oportunidades que ofrece la singularidad del Archipiélago. En relación con el compromiso financiero, explicó que «desde CaixaBank, a través de nuestra línea específica para el sector agroalimentario, que es AgroBank, reconocemos el potencial inmenso que este sector alberga, y nos sentimos muy comprometidos en su impulso y desarrollo». En 2024, CaixaBank destinó más de 670 millones de euros en financiación al tejido agroalimentario en Canarias, «apoyando el crecimiento sostenible y la innovación continua, superando en un 65% la cifra de 2023». Actualmente, AgroBank cuenta con más de 12.000 clientes en Canarias y se caracteriza por ofrecer soluciones financieras específicas y asesoramiento técnico adaptado a un sector muy heterogéneo. «Nuestros gestores y equipos de riesgos conocen de cerca las necesidades de los clientes y entienden sus flujos de caja, lo que permite prestar un apoyo global, en el que la financiación es motor clave para impulsar la transformación», señaló Manuel Afonso Salazar. El director territorial también puso en valor la capilaridad de la entidad: «CaixaBank está presente en los 88 municipios de las Islas, con 230 sucursales, de las que 40 son oficinas específicas de AgroBank, además de nuestros centros de empresas donde damos un servicio a medida». Concluyó afirmando que CaixaBank continuará siendo aliada de este sector vital, apoyando iniciativas que permitan a Canarias seguir siendo un referente de calidad agroalimentaria.

