Galardones
El turismo canario premia la excelencia y la innovación
Bodegas El Grifo, GF Hoteles, Comunidades Turísticas Circulares y Hotel Taimar, entre los distinguidos
El Teatro Circo de Marte, en La Palma, acogió ayer la entrega de los Premios Turismo Islas Canarias 2025, en un acto presidido por el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. La elección de La Palma como sede tuvo un marcado valor simbólico. De León recordó que el turismo debe celebrarse «en cada rincón del Archipiélago» y subrayó el ejemplo de resiliencia de la isla tras la erupción volcánica. Domínguez coincidió en que «La Palma se ha vuelto a poner en pie con fuerza» y celebró los más de 170.000 turistas recibidos en 2024, un crecimiento del 14,4% frente al 9,6% de Canarias en su conjunto. Además, destacó la reapertura de Puerto Naos y la mejora de la conectividad aérea, con 13 vuelos directos a capitales europeas y un incremento del 165% en las conexiones de Binter.
El vicepresidente remarcó también el peso de la industria turística en la economía del Archipiélago: 21.400 millones de euros generados en 2024, equivalentes al 37% del PIB canario, con 358.000 empleos vinculados directa o indirectamente al sector y casi un 40% de la recaudación fiscal. Asimismo, defendió la necesidad de seguir impulsando reformas legislativas y formación especializada para consolidar un modelo turístico más equilibrado, sostenible e inclusivo.
En esta edición, los Premios Turismo Islas Canarias distinguieron a Bodegas El Grifo, en Lanzarote, con el galardón a la Excelencia Turística por conjugar tradición e innovación y proyectar al mundo sus vinos como embajadores del Archipiélago. El reconocimiento a la Trayectoria Turística recayó en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por aportar la confianza que millones de visitantes buscan en Canarias. La cadena GF Hoteles obtuvo el premio al Empleo Sostenible, gracias a su apuesta por la tributación local, la diversificación, la igualdad y la creación de empleo de calidad.compromiso social», con el reconocimiento a empresas, instituciones y profesionales que hacen posible un sector decisivo para la economía del Archipiélago.
El proyecto Comunidades Turísticas Circulares, impulsado por Ashotel junto al sector agrario, recibió el premio a la Innovación por su modelo que conecta turismo y campo en un círculo virtuoso de sostenibilidad. El Ayuntamiento de Adeje fue igualmente reconocido por liderar la expansión de esta práctica. Finalmente, el galardón a la Accesibilidad e Inclusividad recayó en el Hotel Taimar, en Fuerteventura, que ha convertido la inclusión en un eje central de su gestión y un derecho esencial en un contexto de envejecimiento poblacional.
Durante la gala, la consejera de Turismo y Empleo subrayó que todos estos ejemplos «demuestran que el turismo transforma realidades, mejora la vida de los canarios y puede evolucionar hacia un modelo más respetuoso y regenerativo». Recalcó que el gran reto pasa por construir la Canarias del futuro sobre la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso colectivo, con la convicción de dejar a las próximas generaciones un territorio mejor.
La celebración en La Palma se convirtió así en un escaparate de los valores que marcan la hoja de ruta del turismo canario: «excelencia, innovación, sostenibilidad y compromiso social», con el reconocimiento a empresas, instituciones y profesionales que hacen posible un sector decisivo para la economía del Archipiélago.
