Navarra, un ‘país en miniatura’ lleno de contrastes

Navarra, tierra de contrastes y belleza apabullante, especial por todo lo que ofrece y lo poco que se conoce. Afamada no solo por los Sanfermines, sino también por ser uno de los parajes más singulares de España. En ella, los caseríos salpican los frondosos bosques de abedules, hayas y robles, habitados por animales que pacen en la tranquilidad de la provincia con más espacios naturales protegidos por kilómetro cuadrado de la península. Un paraíso ideal para amantes de la naturaleza con el que Binter conecta Tenerife cinco días a la semana, ya sea en vuelo directo o con la conexión gratuita a través de Gran Canaria.

Que lo definan como ‘país en miniatura’ no es casualidad. Navarra combina historia, gastronomía y paisajes que requieren más de una visita. Pero siempre se puede empezar con una escapada de fin de semana en otoño, la época perfecta para descubrir el territorio foral. Un destino auténtico, seguro y sostenible, alejado del turismo masivo, que enamora por la hospitalidad de su gente y la calidad de vida.

Navarra, rica en gastronomía, cultura y paisaje| ED/LOT

La región goza de una ubicación estratégica privilegiada al hacer de frontera con Francia, el mar Cantábrico y ocupar el extremo occidental de los Pirineos. Precisamente, en esta cadena montañosa, se encuentra la Selva de Irati, una maravilla natural, ideal para hacer senderismo en todos los niveles. En este enclave, una de las rutas más destacadas es la ascensión al Pico Ori, que ofrece diferentes alternativas tanto para principiantes como para caminantes más avezados. Desde Ochagavía y Orbaizeta también nacen multitud de senderos de alrededor de 3 kilómetros que tienen como objetivo la sumersión en los valles navarros. El río Urederra, con aguas cristalinas que nacen desde el valle de Améscoa y un sendero señalizado de 2,6 kilómetros junto al pintoresco pueblo de Baquedano, es otra excusa para adentrarse en la naturaleza.

Las Bardenas Reales, un paisaje desértico declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es otra visita obligada. Sorprendente por su aridez y sus formaciones geológicas, este paraje histórico se diferencia por tres zonas: la Bardena Blanca, la Bardena Negra y el Plano. En la primera, se encuentran lugares icónicos como Castildetierra, similar a una chimenea de piedra; en la segunda, el contraste es evidente por los bosques de pino carrasco; en cuanto al Plano, se trata una meseta dedicada en gran medida a la huerta.

Pero Navarra también es cultura, patrimonio y tradición. Desde los preciosos caseríos encalados del norte hasta las casas de piedra de la Zona Media, sus pueblos se cuidan con esmero y conservan una arquitectura con siglos de historia. El Camino de Santiago entra por la legendaria Roncesvalles, puerta histórica desde Francia, y deja a su paso monasterios, iglesias medievales y villas.

Navarra, un ‘país en miniatura’ lleno de contrastes

Otro de los enclaves imprescindibles son Zugarramurdi y sus cuevas, cargadas de leyendas de brujas y aquelarres, o la Foz de Lumbier, donde el río Irati ha esculpido un impresionante cañón convertido en vía verde, accesible para toda la familia. También el Valle de Baztan, un edén de colinas verdes y caseríos floridos que reflejan la esencia rural de Navarra.

Y entre la envergadura de su ecosistema, la provincia posee una de las grandes joyas del turismo patrimonial de España. Se trata de Olite, situado en el corazón geográfico del Reyno, donde se puede admirar el Castillo-Palacio Real que sirvió de residencia de los reyes de Navarra y que es, actualmente, uno de los alcázares góticos más interesantes del continente. Este aperitivo vitivinícola permite entender por qué el rey Carlos III decidió trasladar la corte desde Pamplona.

La gastronomía de Navarra es otra de sus particularidades, ya que cuenta con una alta valoración nacional de su producto agroalimentario. Además de tener siete Denominaciones de Origen (Navarra, Rioja, Cava, Aceite, Piquillo de Lodosa, Idiazábal y Roncal), tiene seis indicaciones Geográficas Protegidas, entre las que destacan el espárrago de Navarra, la alcachofa de Tudela o la chistorra. Productos únicos que solo en la provincia alcanzan su máxima expresión. Sin olvidar a Pamplona, que cuenta con una de las tradiciones con más arraigo de la península: irse de pinchos, una de las costumbres más sabrosas e imprescindibles para cualquier paladar.

Navarra, un ‘país en miniatura’ lleno de contrastes

Vuelos directos de Canarias a Navarra con Binter

Gracias a las conexiones semanales de Binter, los canarios pueden descubrir este destino de forma cómoda y directa. Desde Tenerife Norte salen los martes y sábados y, desde Gran Canaria, miércoles, viernes y domingos. La aerolínea mantiene su ventaja de permitir viajar por el mismo precio desde cualquiera de las islas, con vuelos de conexión gratuitos.

Los trayectos se realizan en aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso y eficiente de su clase. Su diseño incluye más espacio entre filas y la ausencia de asiento central, a lo que se suma un servicio cuidado con equipaje de mano y un aperitivo gourmet de cortesía, convirtiendo el viaje en parte de la experiencia.