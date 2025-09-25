Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

El SEPE avisa a los parados canarios: podrían perder el subsidio por desempleo si viajan al extranjero en 2025

Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, advierte a quienes perciben prestaciones por desempleo que podrían dejar de recibirlas si permanecen fuera de España durante períodos prolongados

La mayoría de los parados aprovechan su tiempo para formarse, adquirir nuevas habilidades y potenciar su desarrollo profesional con el objetivo de mejorar sus futuras oportunidades laborales. Sin embargo, existe otro grupo que opta por gastar sus ingresos mensuales en viajar mientras no tienen empleo. Esta decisión puede implicar un riesgo, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podría suspender la prestación si considera que se incumplen las condiciones establecidas. Así lo ha explicado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, experto en temas legales y divulgador en la cuenta @laboral_tips.

