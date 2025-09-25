En Directo
Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades
Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.
¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.
Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.
Eloísa Reverón
Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
Conductores, técnicos auxiliares de Servicios Públicos e ingenieros de Obras, entre los perfiles que busca el Ayuntamiento.
Luis Miguel Mora
El SEPE avisa a los parados canarios: podrían perder el subsidio por desempleo si viajan al extranjero en 2025
Ignacio de la Calzada, abogado especializado en derecho laboral, advierte a quienes perciben prestaciones por desempleo que podrían dejar de recibirlas si permanecen fuera de España durante períodos prolongados
La mayoría de los parados aprovechan su tiempo para formarse, adquirir nuevas habilidades y potenciar su desarrollo profesional con el objetivo de mejorar sus futuras oportunidades laborales. Sin embargo, existe otro grupo que opta por gastar sus ingresos mensuales en viajar mientras no tienen empleo. Esta decisión puede implicar un riesgo, ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podría suspender la prestación si considera que se incumplen las condiciones establecidas. Así lo ha explicado el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, experto en temas legales y divulgador en la cuenta @laboral_tips.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los trabajadores canarios: la Seguridad Social regala cinco años de cotización si has tenido hijos
El asesor fiscal José Ramón López explica el nuevo modelo permite a padres y madres solicitar días extra de cotización si dejaron de trabajar tras el nacimiento de sus hijos para mejorar su futura pensión
Alexandra Socorro
Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para trabajar en la construcción
El Gobierno de Canarias y la Fundación Laboral de la Construcción firman un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción laboral de chicos migrantes.
Luis Miguel Mora
Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que solo ofrece esta empresa española
Ni el Estatuto de los Trabajadores, ni las normativas del Ministerio de Trabajo lo contemplan, pero una compañía veterinaria ya ofrece a sus trabajadores una semana si se produce esta circunstancia, como ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente
Las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia para muchas personas, que las quieren tanto como a un hijo. Por eso, cuando enferman o fallecen es ser devastador, y los dueños pasan momentos de profundo dolor. La pérdida de un perro o un gato deja un vacío enorme, y muchos empleados se preguntan si tienen derecho a días libres para afrontar el duelo. En respuesta a esta necesidad, la empresa Pets and Vets ha creado un permiso retribuido de una semana, para permitir a sus trabajadores superar la pérdida de su querida mascota.
Luis Miguel Mora
Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: "Lo que deberían hacer las empresas..."
El economista advierte que reducir las horas de trabajo no aumenta el poder adquisitivo de los empleados y reclama más inversión en productividad para garantizar mejores sueldos
La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales parece que, de momento, no se aprobará. Esta medida tan peleada por los sindicatos está siendo la verdadera piedra de toque para el Gobierno, porque a pesar del visto bueno de los trabajadores, la patronal y los empresarios no están de acuerdo con las pretensiones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, Santiago Niño Becerra cree que los representantes sindicales deberían centrarse en otros objetivos que beneficien a los trabajadores y a su productividad.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los padres: tendrán casi 5 meses de baja gracias al nuevo permiso parental
La medida amplía en tres semanas el permiso y responde a las exigencias de la Unión Europea en materia de conciliación familiar
Los hijos que nazcan a partir de ahora traerán una barra de pan bajo el brazo y un nuevo permiso parental que alegrará a sus padres. El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Real Decreto-ley 9/2025 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio. Esta nueva ley que beneficiará a todos los progenitores, porque está diseñada para fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar. El nuevo marco legal establece que ambos padres tendrán derecho a un periodo de descanso remunerado más amplio, permitiéndoles compartir responsabilidades y atender mejor las necesidades de sus hijos en los primeros meses de vida.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los trabajadores: estas son las novedades que quiere aprobar el Gobierno en el nuevo curso político
Con la apertura del nuevo curso político, el Gobierno retomará las negociaciones para aprobar las medidas sociales que se quedaron estancadas antes de las vacaciones. Entre las principales leyes que se quieren sacar adelante se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los permisos parentales.
Claudia Morín
Más de 66.700 trabajadores canarios sufren estrés laboral crónico
La sobrecarga de tareas, la precariedad y los bajos salarios están detrás del agotamiento laboral, un fenómeno experimentado al menos en una ocasión por el 93% de los canarios
El Día
Santa Cruz de Tenerife reduce el paro en agosto a su nivel más bajo desde 2008
Santa Cruz de Tenerife cierra agosto con 1.380 desempleados menos en un año.
