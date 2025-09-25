Estos son los supermercados más baratos de Canarias en 2025: puedes ahorrar más de 1.100 euros por comprar en ellos

Encontrar el supermercado donde la cesta de la compra sea más económica se ha convertido en una necesidad para miles de hogares canarios. El precio de los alimentos aumenta a un ritmo superior al de los salarios, lo que obliga a las familias a buscar estrategias para ahorrar en su compra semanal. Más allá de lo que se ha hecho toda la vida, como comparar precios, optar por marcas blancas o aprovechar las ofertas, es fundamental conocer cuáles son los establecimientos con los precios más competitivos en Canarias. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado la lista de los supermercados más baratos y el ahorro que supone ir a estos establecimientos.

Según esta organización independiente, la cesta de la compra se ha encarecido un 8%. Lo que más ha subido han sido los productos frescos. Las frutas, verduras, carne y pescado, básicos en cualquier dieta saludable, acumulan cuatro años consecutivos de subidas. Tras el 12,7% de incremento en 2022 y el 12,1% de 2023, esto está asfixiando cada vez más la economía doméstica. El informe de OCU refleja que los precios de la cesta de la compra han subido un 3% de media en 2025.

Así se ahorra en Canarias

Según OCU, en Las Palmas de Gran Canaria el ahorro potencial entre el supermercado más barato y el más caro ronda los 1.900 euros al año, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se sitúa cerca de los 1.600 euros anuales. Para un hogar medio canario, cuya cesta de la compra puede superar los 6.000 euros anuales, por lo que el ahorro es determinante.

Los supermercados más baratos en Canarias

La OCU ha analizado la cesta de la compra en supermercados de 183 ciudades españolas para identificar las cadenas más competitivas. Alcampo es el establecimiento más económico de Canarias y de todo el país, liderando en 42 localidades con una inflación de apenas un 0,5%. En segundo lugar, se encuentra Carrefour, donde los precios han subido un 1%.

Por el lado contrario, en Lidl, Aldi y supermercados de El Corte Inglés es donde más han subido los alimentos, con incrementos de entre el 5,5% y el 6,8% anuales.

Los productos más caros en 2025

El estudio de OCU muestra que productos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más han subido este año, llegando en algunos casos a duplicar su precio en los últimos cuatro años. Sin embargo, otros artículos como el aceite de oliva han bajado hasta un 53% respecto a 2024, ya que se ha recuperado de la escandalosa subida de los últimos años.

Productos que más se han encarecido en los últimos años / OCU

Para los hogares canarios, este ahorro es muy importante debido a la inflación constante y un encarecimiento generalizado del coste de vida.