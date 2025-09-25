Marruecos coge carrerilla y supera a Canarias en número de visitantes

Como ocurre en Canarias, Marruecos está viviendo un auténtico boom turístico. El número de visitantes no ha parado de crecer en los últimos años y registra crecimientos de hasta un 20%. Pero en la carrera que mide la llegada de turistas, el Archipiélago va a tener que dejar de mirar hacia atrás cuando se compare con el país vecino. Este año, Marruecos ha contabilizado 11,6 millones de visitantes hasta el mes de julio. En Canarias, en este mismo periodo se han registrado 10,6 millones de extranjeros y nacionales que han venido a las Islas a pasar sus vacaciones. El reino alauí pisa fuerte en lo que a la actividad turística se refiere, alentado por el incremento de las plazas aéreas que conectan el país con destinos internacionales, así como por la importante inversión hotelera, centrada en desarrollar enclaves turísticos hasta ahora poco explorados pero con un gran potencial para convertirse en una competencia voraz para el Archipiélago.

De esta manera, mientras en Canarias el debate sobre el actual modelo turístico y las consecuencias que esta actividad tiene para los residentes, las infraestructuras y el territorio está más vivo que nunca, en países competidores no pierden el tiempo y experimentan márgenes de crecimiento como en pocos sitios del mundo. Este es el caso de Marruecos que el año pasado ya recortó posiciones con Canarias y lo finalizó a un paso de sobrepasarnos en la llegada de turistas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, en 2024 pasaron por los pasos fronterizos del país 17,4 millones de personas. El Archipiélago cerró el año pasado con 17,7 millones de visitantes foráneos y peninsulares. Eso sí, se debe tener en cuenta que Rabat contabiliza en su estadística como turistas a todos sus nacionales que viven fuera de sus fronteras y retornan para pasar sus vacaciones.

Si se comparan estrictamente los turistas extranjeros, Canarias sigue marcando distancia. En los siete primeros meses del año llegaron a las Islas 15,9 millones de foráneos. Al reino marroquí acudieron 9,4 millones de internacionales. También es cierto que en esta comparativa se relacionan datos de todo un estado con una comunidad autónoma, porque eso sí, a nivel nacional, España barre al país vecino en todos los indicadores. El número de llegadas, el gasto turístico y el peso que representa el turismo en la economía de cada uno de ellos está a años luz.

Competencia

Sin embargo, comparar los datos de Marruecos con los de Canarias sí tiene sentido si tenemos en cuenta que es uno de los principales destinos competidores del Archipiélago. No solo por su cercanía geográfica, sino también por su climatología que le permite atraer turistas durante los meses de invierno, precisamente la temporada alta en las Islas. Y no hay que desdeñar la progresión que ha llevado el que es uno de los destinos que se está convirtiendo en una de las alternativas más sólidas para viajar en invierno desde el continente europeo. En 2024, la llegada de turistas se incrementó un 20%, pero el año anterior ya lo hizo otro 34% y en 2023 –que marcó el despegue después de la pandemia– las cifras de llegadas casi se triplicaron. En 2019 rozó los 13 millones de viajeros, cuando Canarias sobrepasó los 15. En estos mismos años, el turismo en las Islas experimentó crecimientos, sí, pero nunca tan elevados, también porque los niveles de turistas son ya de por sí mayores.

Diferentes aspectos se entrelazan para que el Archipiélago vea peligrar su liderazgo como destino invernal para los europeos. La típica estampa que define a las Islas, su suave clima, sus playas y otros codiciados atractivos turísticos también pueden encontrarse en países africanos como Marruecos, Túnez o Egipto. En el caso del reino alauí la inversión que se está realizando en turismo supone toda una amenaza para el sector en Canarias, que aunque vive uno de los momentos más dulces de su historia, también está inmerso en uno de los debates más profundos sobre hacia dónde debe dirigirse la actividad.

Mientras tanto, Rabat ha desplegado un ambicioso plan de desarrollo turístico y prepara la apertura de 161 nuevos hoteles con un total de 33.410 habitaciones. E incluso empresarios canarios han visto allí oportunidades de negocio y ya han impulsado proyectos de inversión.

Marruecos también ha sido uno de los destinos más beneficiados en la desbandada que Ryanair ha protagonizado en muchos aeropuertos españoles, con especial incidencia en los canarios. Mientras recorta 400.000 plazas en el Archipiélago aumenta su presencia en los aeropuertos marroquíes.

Aunque todavía hay aspectos en los que no puede competir. Ser un territorio europeo, la seguridad y su capacidad para atraer a un turista con mayor poder adquisitivo y más nivel de gasto son las bazas con las que las Islas deben seguir apostando por el turismo de invierno y dejar atrás la pugna por contar turistas.