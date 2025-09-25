Las empresas canarias en Japón valoran un "gran éxito" en la mayor feria de videojuegos del mundo

El conjunto de ocho empresas canarias que se encontraban estos días en Japón en el mayor encuentro del sector del videojuego del mundo, la Tokyo Game Show, aseguran que han establecido un gran número de contactos con posibles socios del país nipón. El interés de los japoneses se destacó, en especial, en el ámbito de las deducciones fiscales que impulsan las Islas y que las diferencian del resto de territorios de España y Europa.

La sala del evento alcanzó un lleno completo. Las expectativas del Gobierno regional con Alfonso Cabello −vicepresidente del Ejecutivo canario y presidente de la empresa Proexca− al frente se cumplieron con "gran éxito". De hecho, en octubre de este año la visita se hará a la inversa. Un grupo de japoneses visitará Canarias con el objetivo de continuar afianzando esta relación estratégica que pretende dar un impulso a la diversificación de la economía del Archipiélago.

El pasado año ya se lograba un hito histórico con la primera firma nacional para el desarrollo en conjunto de videojuegos entre una compañía española y el prestigioso estudio japonés Route24, liderado por Kenichi Nishi. Lo conseguía la empresa Quantum Box, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Este año el propio empresario de Japón, aprovechó el encuentro para explicar las ventajas de Canarias como destino para desarrollar sus proyectos al resto de asistentes. Su discurso sirvió como nexo entre las diferentes culturas e idiomas. Pues, pese a que no habla español, en los próximos meses se trasladará a la capital grancanaria para seguir trabajando con su nuevo socio, Quantum Box. Así, Nishi demostró estar convencido de que existe una nueva pantalla para el sector gamer a 12.000 kilómetros de su país de origen, en Canarias.

Marca canaria

La participación de Canarias en la Tokyo Game Show y en el Spain Game Mastsuri han servido para confirmar que la pujante industria de videojuegos de las Islas ha subido de nivel y ganado relevancia a nivel internacional. Tras varios días de trabajo en Japón al frente de la delegación institucional y empresarial Alfonso Cabello, asegura que “el talento canario ha consolidado su marca” en el mercado asiático con un "elevado interés" por parte de desarrolladores y empresas por lanzar sus proyectos desde el Archipiélago.

Según explicó desde el pabellón español en la feria de referencia del sector, Canarias ha pasado en pocos años de ser una región periférica en el sector del videojuego a convertirse en un ecosistema en expansión, con presencia internacional, incentivos fiscales, talento emergente y una estrategia institucional clara. La clave ahora, según indicó, está en “seguir conectando con mercados globales como Japón donde ya hemos logrado atraer el interés del sector mundial del videojuego”.

Nuevo contactos

El representante del Gobierno autonómico explicó que los contactos mantenidos en Tokyo demuestran que Canarias es en la actualidad la comunidad autónoma española y probablemente la región del mundo “de la que más hablan los creativos, desarrolladores e inversores del sector del videojuego en este país y en todos los que lideran su industria”. “Tras unos años de trabajo serio y riguroso, instituciones y empresarios de la mano, contamos ya con un prestigio, con una fama de buen hacer que estamos convencidos que va a convertirnos en hub mundial del sector”, manifestó.

Ante esta realidad, Cabello animó a las empresas canarias de la industria del videojuego a participar en las misiones comercial que el Gobierno de Canarias está liderando en las principales ferias internacionales del sector. “Que sepan que fuera hay muchas oportunidades para seguir creciendo y vamos a seguir apoyándolos", afirmó.

Apuesta por el talento canario

El viceconsejero y presidente de Proexca destacó asimismo la oportunidad que ofrece esta industria para el talento canario se quede en el Archipiélago. El sector del videojuego da empleo a más de 300 profesionales en las Islas, pero la demanda de mano de obra no deja de crecer. Consideró importante que los jóvenes canarios conozcan “que ya no hay que irse fuera para desarrollar su sueño de programar, dibujar o poner música a un videojuego. En su tierra ya tienen muchas oportunidades de desarrollar su talento en empresas punteras y en proyectos que se juegan en todo el mundo”.