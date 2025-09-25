El absentismo laboral en Canarias sube al 8,8% y se sitúa entre los más altos de España

El absentismo laboral en Canarias creció cuatro décimas en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en el 8,8% de las horas pactadas, según el último informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento coloca al archipiélago como la segunda comunidad con mayor tasa de absentismo en el país, solo por detrás de Cantabria (9,2%) y por delante del País Vasco (8,6%).

Más de 1,5 millones de trabajadores faltan a diario en España

A nivel nacional, el absentismo también aumentó, aunque de forma más moderada. En el conjunto de España se situó en el 7% de las horas pactadas, lo que supone un alza de tres décimas. En cifras absolutas, esto significa que 1,56 millones de empleados no acudieron a su puesto de trabajo cada día.

De ellos, alrededor de 1,22 millones estaban de baja médica por incapacidad temporal (IT). Sin embargo, un 21,4% de los trabajadores ausentes —más de 334.000 personas— no contaban con una baja médica y se ausentaron por otras razones.

Absentismo por incapacidad temporal y sin baja médica

El informe detalla que la tasa de absentismo por incapacidad temporal alcanzó el 5,5%, dos décimas más que en 2024. En el caso de Canarias, el peso de estas ausencias médicas es uno de los factores que explican su posición en los primeros puestos del ranking autonómico.

Por el contrario, las ausencias sin justificación médica siguen representando una parte relevante del absentismo, lo que supone un reto añadido para las empresas y las administraciones a la hora de implementar medidas de control y prevención.

Sectores y actividades más afectados

El estudio también diferencia entre sectores económicos y actividades concretas:

Industria: 7,4% de absentismo.

7,4% de absentismo. Servicios: 7%.

7%. Construcción: 5,5%.

En cuanto a actividades, destacan por sus altos niveles de absentismo:

Servicios postales y de correos (12,1%) .

. Servicios a edificios y jardinería (11,5%) .

. Asistencia en establecimientos residenciales (10,7%) .

. Gestión de residuos (10,6%).

Por el lado contrario, las menores tasas se registraron en:

Servicios relacionados con el empleo (3%) .

. Actividades informáticas (3,6%) .

. Actividades jurídicas y contabilidad (3,6%).

Canarias, a la cabeza junto a Cantabria y País Vasco

La distribución territorial revela grandes diferencias entre comunidades.

Cantabria (9,2%) , Canarias (8,8%) y País Vasco (8,6%) encabezan la lista.

, y encabezan la lista. En el otro extremo, las menores tasas corresponden a Baleares (5,5%), Madrid (6,1%) y La Rioja (6,1%).

Además, el archipiélago figura entre las comunidades donde el absentismo más ha aumentado, junto con Andalucía (+0,7 puntos), Galicia, Murcia y Navarra (+0,5 puntos).