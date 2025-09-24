Los plátanos de Canarias, entre los alimentos que más suben en la cesta de la compra: un 36 % más caros en 2025
El estudio anual de la OCU refleja que la cesta de la compra es un 2,5 % más cara, con fuertes incrementos en productos básicos como café, limones, huevos y plátanos de Canarias
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su informe anual sobre la evolución de los precios en supermercados españoles. Según el estudio, la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % respecto a 2024, la menor subida de los últimos cuatro años. Sin embargo, algunos alimentos básicos han experimentado incrementos muy superiores a la media.
Entre los productos con mayor subida se encuentran el café molido, que cuesta un 54 % más, los plátanos de Canarias con un 36 % de incremento, los limones con un 33 % y los huevos con un 30 %.
En total, seis de cada diez productos analizados por la OCU han aumentado su precio, con especial impacto en los alimentos frescos, que son de media un 6,7 % más caros que el año pasado.
Plátanos de Canarias: un producto básico más caro
El encarecimiento de los plátanos de Canarias, uno de los productos más consumidos en los hogares españoles y con gran peso económico en el archipiélago, supone un 36 % más en 2025 respecto al año anterior.
Este aumento se enmarca en una tendencia general de subida de frutas y hortalizas, que en conjunto son un 8,2 % más caras. El informe destaca también el impacto en otros productos frescos como las carnes (+7 %) y los pescados (+3,4 %).
La evolución desde 2021: huevos y aceite, los más afectados
El estudio de la OCU recuerda que la “espiral inflacionista” iniciada en 2021 ha multiplicado el coste de varios alimentos. Los huevos M, por ejemplo, han aumentado su precio en un 105 % desde 2021.
Otros productos como el aceite de oliva suave, aunque en el último año se ha abaratado un 53 %, sigue siendo un 57 % más caro que en 2021, lo que lo mantiene entre los más costosos de la cesta básica.
Ciudades y supermercados: diferencias de ahorro
El informe señala que la capacidad de ahorro depende del lugar de residencia y del supermercado escogido.
- En Madrid, las diferencias entre el establecimiento más caro y el más barato alcanzan hasta 4.270 euros al año.
- En Las Palmas de Gran Canaria, el margen de ahorro es de 2.156 euros anuales, una cifra relevante aunque menor que en la capital de España.
- En ciudades como Ponferrada, Ciudad Real o Roquetas de Mar, las diferencias entre supermercados apenas superan los 250 euros al año.
Según la OCU, los supermercados más baratos siguen siendo Dani y Alcampo, mientras que Sánchez Romero y Supercor figuran entre los más caros.
Menor subida, pero con grandes diferencias
Aunque la cesta de la compra en 2025 se ha encarecido menos que en años anteriores, el impacto en productos básicos como los plátanos, huevos o el café afecta de lleno a la economía de los hogares.
Desde la OCU recomiendan a los consumidores comparar precios y no dejarse llevar por las promociones puntuales, ya que los supermercados con precios bajos durante todo el año son los que permiten mayor ahorro real.
