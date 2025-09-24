El hidrógeno va sobre ruedas

De acuerdo con los datos publicados para el año 2024, el sector de transporte en la Unión Europea fue el responsable del 29% de las emisiones totales de CO2 de las cuales, aproximadamente el 70%, correspondían al transporte terrestre. Es impensable diseñar una política de descarbonización de Europa sin dar máxima prioridad a este subsector, con la sustitución de los vehículos de combustión interna, ya sea por el vehículo eléctrico o por el prometedor vehículo alimentado por hidrógeno. Para corregir esta situación, la UE aprobó en mayo del 2024 una propuesta de reducción de CO2 del 90% para vehículos pesados en el año 2040 y del 100% para autobuses urbanos en el 2035.

En nuestro artículo sobre el gofio y el hidrógeno, decíamos que tomaríamos éste en el desayuno para darnos la energía, como una alternativa al tradicional bocadillo de pata. Para darnos energía de movimiento se perfilan dos posibles alternativas: el hidrógeno como gofio y la electricidad precargada en baterías como pata. Cada uno con sus ventajas e inconvenientes, pero ambas con una característica común que es poco o nada conocida, ya que en ambos casos usaremos electricidad para estos desplazamientos. Y ya sea almacenada previamente en baterías o electricidad producida instantáneamente en el momento requerido, a partir de un depósito de hidrógeno en el vehículo.

Sin embargo, se nos habla mucho de eficiencia energética para justificar este tipo de vehículos, cuando en realidad todo uso de la electricidad producida a partir de carbón o hidrocarburos es menos eficiente que su uso directo en un motor de combustión. La gran ventaja del vehículo eléctrico o del vehículo de hidrógeno es que no realizan emisiones de CO2 ni de otros gases contaminantes en espacios urbanos o en carreteras de alto tránsito o en zonas del territorio de elevado valor ecológico, como podría ser el caso la carretera que circunda el Parque Nacional de Garajonay. Hablamos ya hace un año, en nuestro primer artículo sobre los Colores del Hidrógeno, que el mismo puede basarse en diversas tecnologías y materias primas de base, pero sólo si esta electricidad es producida a partir de fuentes renovables, el acople es perfecto y el medio ambiente salvaguardado.

Este acople de la producción de hidrógeno en instalaciones de dimensión variable, desde pequeño a gran tamaño sin perder economías de escala, tiene ventajas indudables ya que puede adaptarse fácilmente a la variabilidad de producción puntual de estas fuentes renovables y a la situación y volúmenes concretos requeridos desde un extenso territorio continental, a una isla densamente poblada o a nuestras pequeñas islas periféricas.

Por el contrario, es mucho más difícil acoplar las oscilaciones, en cuestión de horas, minutos y segundos, de la producción de electricidad renovable, a las decisiones individuales de miles, y en el futuro millones, de usuarios de vehículos eléctricos, que pueden decidir con un elevado grado de libertad el momento preciso de recargar sus baterías.

En la actualidad, los vehículos eléctricos a batería se han consolidado como la opción más visible y extendida para esta descarbonización del transporte terrestre. Sin embargo, el hidrógeno emerge como una alternativa complementaria que promete superar algunas de las limitaciones de la electricidad previamente almacenada en grandes baterías para su uso en vehículos. El debate sobre el papel que jugará el hidrógeno en el transporte terrestre se centra en sus ventajas, desafíos y potencial para coexistir con los vehículos eléctricos a través de los nichos de mercado.

Esta descarbonización del transporte terrestre avanza con cuentagotas. En 2024, en toda la UE, los turismos exclusivamente con baterías eléctricas representaron el 13,6% de las matriculaciones totales o algo menos de 1,5 millones; mientras y los vehículos de hidrógeno una insignificante cifra de 750 unidades. Si descendemos a vehículos pesados y guaguas, el crecimiento es similar ya que se matricularon 28.200 unidades de vehículos pesados y 6.622 guaguas electrificadas, lo que representa el 13,6% y el 14,3% del mercado. Para el caso de los vehículos pesados y autobuses alimentados con hidrógeno, las cifras de 2024 son de 428 y de 110 vehículos, aunque con una progresión crecientemente significativa sobre el año anterior.

Conviene recordar que, según la Comisión Europea, los camiones, guaguas urbanas y de larga distancia son responsables de más del 6% de las emisiones totales de la UE y de más del 25% de las emisiones del transporte por carretera. Por tanto, son reducidos en número global, pero importantes en términos de emisiones contaminantes.

También, mientras el despliegue de puntos de recarga rápidos de baterías en las carreteras o ciudades o de puntos de recarga lentos en garajes o aparcamientos avanza a buen ritmo, la construcción de estaciones de servicio de hidrógeno o hidrogineras, salvo en el caso de China, avanza mucho más lentamente condicionado por el escaso parque de vehículos de hidrógeno todavía existente.

Este debate nos trae a la memoria la histórica controversia de las bondades de la gasolina y el gasoil para el transporte terrestre. La realidad es que cada uno de estos combustibles encontró en su momento su nicho propio de mercado y han coexistido pacíficamente casi 100 años, aunque en la última década la tecnología y los requerimientos medioambientales están alterando fuertemente el statu quo histórico.

Muchas de estas reflexiones pueden aplicarse al ferrocarril, ya que existen diversos prototipos en funcionamiento de trenes alimentados por hidrógeno, como una alternativa al uso de la tradicional catenaria.

A favor del coche eléctrico alimentado con baterías estaría su significativo menor coste, su tecnología ampliamente probada y la posibilidad de complementar la recarga doméstica en los aparcamientos privados residenciales, con una red bastante amplia de puntos de recarga rápida. Asimismo, aunque el uso del hidrógeno en el transporte tiene un historial mínimo de incidencias graves y cuenta con estrictos sistemas de seguridad, el uso de un material gaseoso y mayoritariamente desconocido para el público, como es el hidrógeno, es un factor potencialmente disuasivo de su mayor implantación, a lo que se une el desconocimiento general de esta nueva tecnología por parte de los profesionales de la reparación y el mantenimiento de vehículos.

A favor del vehículo de hidrógeno estaría una autonomía y tiempos de recarga similares a los de un mismo vehículo convencional de gasolina o gasoil. En segundo lugar, reducir considerablemente el peso muerto de las grandes baterías requeridas por el vehículo eléctrico, así como la costosa recuperación ambiental de las mismas y el menor requerimiento de minerales o metales escasos a nivel mundial y por tanto sujetos a riesgos estratégicos de suministro.

Pero, en los momentos actuales, tenemos un Coste Operativo Total bastante favorable para el vehículo eléctrico de batería. Por el contrario, el de hidrógeno promete una importante reducción de costes de la cadena de producción del mismo y de las células de combustible, una autonomía y tiempos de recarga imbatibles y un sólido acople con la variabilidad de fuentes renovables.

Nuestra opinión es que, de una parte, estas tecnologías no son alternativas sino complementarias. Por otra parte, el vehículo eléctrico ha tomado la pole position en la carrera pero que, en un circuito con muchas curvas, el factor equilibrante debe ser la pericia del piloto que arrancó más tarde, el vehículo de hidrógeno, para arañar segundos y ganar un dignísimo segundo puesto en el podio.

Dado que el Coste Operativo Total es bastante favorable en los momentos actuales para el vehículo eléctrico de batería, la tecnología del hidrógeno tiene que acelerar fuertemente en la reducción de sus costes de producción y podemos anunciar que están en marcha diversas iniciativas prometedoras, una de ellas de la Universidad de Valencia.

En segundo lugar, la tecnología del hidrógeno tiene que hacer valer una autonomía y tiempos de recarga imbatibles y similares a los de los vehículos de combustión interna. En tercer lugar, tiene que poner en valor su mayor flexibilidad de producción acoplada a fuentes renovables intermitentes, frente a una recarga individual del vehículo eléctrico que nunca podrá ajustarse tanto a dicha variabilidad del suministro. En cuarto lugar, tiene que realizar una intensa campaña informativa acerca de la ausencia de riesgos y de sus bondades medioambientales. Por último, va a requerir un tratamiento fiscal favorable a corto plazo, para favorecer su mayor y más rápida implantación, sin olvidar acelerar la formación profesional de especialistas que gestionen esta tecnología.

Si queremos descarbonizar el sector de transporte ya sea con vehículo eléctrico de batería o con vehículos de hidrógeno, es evidente que la política fiscal va a ser clave en este crecimiento acelerado de un sector transporte, no solo descarbonizado, sino también libre de emisiones contaminantes como los óxidos de nitrógeno o las partículas.

Y esta disyuntiva la vemos, en nuestro periscopio tecnológico y social, de forma que el vehículo eléctrico de baterías será el predominante hacia el año 2030-2035 en vehículos urbanos y periurbanos, mientras que el hidrógeno se postula para el sector de los taxis, guaguas urbanas y camiones de gran tonelaje, que requieren una autonomía y tiempos de recarga similares a los vehículos actuales para ser económicamente eficientes.

Lo importante no es que gane el vehículo eléctrico o el de hidrógeno. Lo importante es que gane nuestra salud y la del planeta y por ello contribuimos con esta tribuna a ese debate. La combinación para el desayuno, de un bocadillo de pata con un buen tazón de gofio, es algo que solo un canario sabe apreciar y puede transmitir al mundo.