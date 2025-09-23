El stock de vivienda en venta cae a mínimos históricos en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

El mercado de la vivienda en Canarias atraviesa un momento crítico. Un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista revela que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife registran actualmente los niveles más bajos de stock de vivienda en venta desde que existen registros (2014).

La situación de ambas capitales refleja un escenario de escasez de oferta, que se repite en 35 capitales de provincia en toda España, incluidas grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao o San Sebastián.

Contexto nacional: mínimos históricos en 35 capitales

Según el informe, aunque la oferta de pisos en venta a nivel nacional en el segundo trimestre de 2025 fue un 9% superior al mínimo histórico de 2014, 35 capitales se encuentran ahora en su punto más bajo de disponibilidad.

El fenómeno no afecta solo a Canarias: Alicante, Palma de Mallorca, Valladolid, Zaragoza o Salamanca también presentan un mercado con muy poca oferta, lo que complica el acceso a la vivienda para los compradores.

Por el contrario, otras ciudades como Granada, Cáceres u Ourense se sitúan muy lejos de sus mínimos, con un incremento de stock que en algunos casos supera el 100% respecto a los datos de hace una década.

Canarias, entre las más tensionadas

En el caso de Canarias, el problema se concentra especialmente en las capitales. Tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria aparecen en el listado de ciudades donde los compradores encuentran menos viviendas disponibles que nunca.

Esta reducción del stock genera un efecto directo en el mercado:

Mayor competencia entre compradores por un número limitado de inmuebles.

por un número limitado de inmuebles. Presión al alza sobre los precios , en un contexto en el que la demanda sigue siendo elevada.

, en un contexto en el que la demanda sigue siendo elevada. Dificultad para acceder a la primera vivienda, especialmente entre los jóvenes.

Provincias y ciudades más afectadas

Además de Canarias, hay otras 26 provincias españolas que apenas tienen ofertas de viviendas. Entre ellas destacan Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Sevilla, que forman parte de los principales mercados inmobiliarios del país.

En el lado opuesto, ciudades como Granada, Ourense o Jaén cuentan hoy con una oferta muy superior a sus mínimos de 2014, lo que refleja un mercado más equilibrado y con menos presión de compra.

Factores que explican la caída del stock

Expertos del sector apuntan a varias razones detrás de la escasez de viviendas en venta: