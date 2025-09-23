Récord de viajeros y pernoctaciones en los hoteles de Canarias en agosto

El verano de 2025 ha sido muy dulce para los hoteles en Canarias. No solo han cerrado el mes de agosto con un récord histórico tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones, sino que también han incrementado su facturación y rentabilidad. Una situación que evidencia el gran momento que vive el turismo en el Archipiélago, que pese a las advertencias de que puede producirse una ralentización, continúa presumiendo de músculo, también frente a otros destinos.

Los hoteles de las Islas alojaron entre el 1 y el 31 de agosto a un total de 1.056.497 huéspedes. Y no es una cifra baladí. Se trata de la cantidad más alta que jamás han registrado los alojamientos canarios para cualquier mes del año desde que existen registros. Solo en agosto de 2024 se había superado el millón de viajeros en un solo mes, aunque este año, como sucede en casi todos los indicadores de Coyuntura Turística Hotelera –que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE)– se batió el récord conseguido en 2024.

Pero los hoteles canarios no solo han ganado alojados, sino que también han visto incrementado el número de pernoctaciones, lo que es todavía más importante. ¿Por qué? Porque este indicador funciona mejor como termómetro para el sector, al reflejar de forma directa la demanda real y la duración de la estancia del turista, así como el impacto económico, ya que los hoteles cobran por noche y no por viajero.

Pernoctaciones

El número de pernoctaciones alcanzó en agosto las 7.076.919 en todo el Archipiélago. Lo que supone casi un 4% más que el año pasado. Esta cantidad de pernoctaciones también suponen un nuevo máximo histórico, superando por primera vez la barrera de los siete millones en un solo mes. Algo que no se había conseguido hasta ahora en Canarias.

Pero es que también estas empresas turísticas están cosechando datos muy importante en cuanto a facturación y rentabilidad. Tanto la tarifa media diaria como los ingresos por habitación disponible -el ADR y el RevPAR por sus siglas en inglés- experimentaron notables avances respecto al año anterior. La primera se situó en agosto en 148,9 euros. No solo el precio de las habitación fue el más caro de la historia para un mes de agosto, sino que el incremento desde 2024 fue del 5,6%. Con lo que quienes optaron por pasar sus vacaciones en un hotel de Canarias lo tuvieron que notar bastante en sus bolsillos, sobre todo si pudieron comparar con lo que se habían gastado el año pasado.

Los datos del RevPAR son igualmente importantes. Este es uno de los indicadores oficiales fundamentales para medir la rentabilidad de este tipo de empresas y a diferencia de la tarifa media diaria este tiene en cuenta todas las estancias del establecimiento, estén o no ocupadas. De manera que, en agosto, el RevPAR se situó en 129,5 euros. O lo que es lo mismo, los hoteles del Archipiélago ganaron un 8,22% más por ellas que un año antes. Y Canarias consiguió desbancar a Cataluña como la tercera región española con la rentabilidad más alta.

Costes

Aunque aquí se debe puntualizar que se está hablando de ingresos en bruto y que los hoteles en los últimos años han experimentado una subida de costes sin precedentes, que ha provocado que la brecha entre ingresos y gastos no se desboque. Al incremento de la luz, el agua o la cesta de la compra para surtir sus bufés, se unen también las subidas salariales que las patronales canarias han acordado a lo largo de este año con sus trabajadores. Eso sí, después de meses de quejas y demandas que acabaron incluso con dos jornadas de huelga en la provincia tinerfeña.

La ocupación se mantuvo de media en todo ese mes en un 82,6% y la única nota discordante es la reducción de las estancias medias, que pasan de 6,8 a 6,7 días. El número de puestos de trabajo se estimó en 59.913, que si bien no es la cifra más alta sí que se mantiene en unos niveles bastante elevados.

Con estos datos, los hoteles del Archipiélago pasan de largo el ecuador de un año que será recordado en el sector turístico local. Muchos lo querrían enmarcar ya que a pesar de las críticas al modelo, las manifestaciones y la subida de precios el número de llegadas y el gasto turístico no se ha resentido. Una buena situación del turismo que están aprovechando los establecimientos en las Islas que encadenan tres años de incrementos constantes de la rentabilidad. Desde que se inició la recuperación tras la pandemia los precios de los hoteles y su facturación no han hecho otra cosa que crecer. De hecho, todos los meses de 2025 han registrado un aumento del RevPAR por encima del 8%, a excepción de junio –que cerró con un 7%– y mayo, el único traspiés en este largo periodo, ya que los ingresos descendieron un 3% respecto al año anterior.