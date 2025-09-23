El precio del transporte debe reflejar su impacto sobre el medio ambiente y la salud
El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, analiza el campo de la movilidad sostenible y conectividad
"El precio del transporte debe reflejar su impacto sobre el medio ambiente y la salud". Así lo ha indicado este martes el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, en el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad de Prensa Ibérica, bajo el título Conectividad de los Puertos Canarios. Relación puertos de Canarias y de Huelva. Utilización de biocombustible.
El acto ha contado con la apertura institucional del viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, que también abordó las actuaciones en las que se encuentra la Viceconsejería.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el director general de Fred Olsen, Andrés Marín, analizan este campo.
