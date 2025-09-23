Los buques que faenan en Canarias son los ‘abuelos’ de la flota española

Nueve nuevos barcos se incorporarán a la flota pesquera de Canarias con la financiación con fondos propios del Ejecutivo regional. Sus proas de madera recién barnizadas con esloras de menos de 12 metros y los colores vivos de un barco que toca el mar por primera vez resaltarán entre la flota veterana de las Islas –curtida por el salitre y el tiempo– con más de 40 años de historia. El Archipiélago cuenta con los buques pesqueros más envejecidos del país con seis de cada diez barcos con una experiencia en el mar de más de cuatro décadas. Uno de los motivos: la tradición. «El modelo de pesca que se produce en las aguas canarias es artesanal, por historia y por cultura pesquera», subraya el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas, Vielo Jiménez.

La media nacional anota que el 33% de los barcos tiene una edad superior a los 40 años, esto es 2.842 buques de un total de 8.549. En Canarias, el porcentaje se duplica con casi un 60% de los barcos –416 de 734– con una edad media de más de cuatro décadas. Con ello las Islas destacan entre el resto de comunidades autónomas con el mayor número de embarcaciones veteranas y supera en nueve años la media nacional. La edad de la flota del Archipiélago es de 44 años y la del conjunto del país es de 35.

«Las subvenciones por parte de Europa estuvieron limitadas y vetadas durante bastante tiempo», explica David Pavón, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias. Desde hace más de 15 años no se lleva a cabo una convocatoria con éxito para la modernización o construcción de embarcaciones para la pesca. Pavón apunta a la «falta de cumplimiento de los requisitos que exigía Europa», que se basan en medir una serie de parámetros con motivo de cumplir con un equilibrio económico y medioambiental que «seguían fórmulas orientadas a flotas industriales más que a las artesanales que tenemos en Canarias», subraya el representante de los pescadores canarios.

Burocracia

Otro motivo de la falta de relevo de embarcaciones según Vielo Jiménez son los largos procesos burocráticos y plazos para obtener una autorización. Por un lado, los trámites, que pueden tardar hasta cuatro años en completarse, alargan el tiempo hasta que puedan salir a faenar y comenzar a obtener rentabilidad económica. Además, sobre todo para aquellos pescadores artesanales acostumbrados a salir a la mar y que ahora necesitan un equipo administrativo detrás, «se les hace un mundo. Un mundo tan complicado que se le quitan las ganas de continuar», asegura Pavón.

El pescador también pone el foco en la evolución de las embarcaciones recreativas, que cada vez ocupan más espacio en las costas del Archipiélago: «Son una flota que no está controlada y, por tanto, no se contabiliza lo que pesca».

David Pavón habla de un exceso de legislación cada vez «más ahogante». Entre las medidas que toman desde el sector para continuar con su trabajo en buques pesqueros seguros se encuentra la modernización de la flota con sus propios recursos. No obstante, sin una financiación importante, reconoce Vielo Jiménez que «Canarias no puede mantener una flota competitiva y que cree puestos de trabajo».

Producción

Los datos más recientes publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, indican que el valor total de la producción pesquera en el Archipiélago alcanzó un volumen total de 102,1 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 20,6% en relación con 2023: 17,4 millones de euros adicionales. Sin embargo, la única responsable de este incremento fue la acuicultura mientras que la pesca fresca se sitúa un 17,9% por debajo de los niveles que se constataban antes de la pandemia, en 2019.

En términos de peso, en los datos de la Consejería se aprecia que la producción ascendió a las 14,9 toneladas en el conjunto de 2024. Aún así la variación con respecto al año anterior es de un 13,3% kilos menos en el segmento de la pesca fresca. Por Islas, Tenerife tiene el mayor número de ventas en kilos de Canarias con 10,8 toneladas, le sigue Lanzarote con 6,5 y, en tercer lugar, Gran canaria con 4,3 toneladas vendidas.

Relevo generacional

Como en todo trabajo del sector primario la falta de relevo generacional dibuja una situación crítica para su desarrollo. En el caso de la pesca ambos representantes hablan de un sentimiento por la mar que solo entienden aquellos que han estado en contacto con ella desde pequeños. Jiménez pone el ejemplo de su hijo, que a sus 40 años se dedica a la pesca. «Empezó yendo al mar conmigo con cuatro años para enseñarle cómo es el sector», afirma. Pese a que estudió ingeniería, tras terminar sus estudios, el hijo de Vielo Jiménez regresó a los océanos y se dedica a la profesión que heredó de su padre.

Ambos pescadores insisten en las duras rutinas de su oficio y el sacrificio que implica ejercer un trabajo que no entiende de días libres, sino de tablas de mareas. Esa pasión «solo se le despierta a alguien que ha trabajado en esto toda su vida», explica Jiménez. Los dos pescadores han visto a jóvenes iniciarse en la pesca con edades más avanzadas –a partir de los 20 años– y abandonarla enseguida por su dificultad. «Te llena el alma y el corazón muchas veces si te gusta, pero al que no, esto es una esclavitud», concluye el pescador.