Autoescuelas y alumnos denuncian retrasos de hasta cinco meses para sacarse el carnet

Comprobar los espejos, abrocharse el cinturón, arrancar el coche... y esperar hasta tres meses para conseguir fecha para el examen práctico. La falta de profesorado y la escasez de fechas disponibles para las pruebas de la Dirección General de Tráfico en las autoescuelas de Canarias están provocando una demora en la obtención del carnet. Esta situación afecta directamente a los alumnos que ven cómo su motivación se desvanece al tener que esperar cada vez más tiempo hasta poder circular por las carreteras.

«Hay demasiado retraso en los exámenes, es una pasada», asegura Luis Álvarez, administrativo en una autoescuela en la capital grancanaria. La problemática parte de una falta de exámenes y de un menor cupo en las convocatorias. Álvarez explica que se están realizando una máxima de tres pruebas al mes, pero, lo que más preocupa, es el número cada vez más reducido de alumnos que se pueden presentar. Antes, a cada prueba podrían asistir 40 alumnos de las tres aulas que tienen distribuidas por la capital. Ahora son en torno a 20. Además, «tenemos a casi 60 personas en lista de espera», añade.

Lo mismo ocurre en otra escuela de la capital en la que trabaja Mari Rodríguez. En su caso, la lista de espera para un examen asciende a los tres meses. Aunque cuentan con un número más reducido de estudiantes, los problemas son los mismos: «Muy poco cupo y tan solo dos o tres exámenes al mes».

El sistema colapsa. Los alumnos no se pueden presentar a la prueba, alargan su periodo de prácticas y, en el caso de que suspendan, vuelven a pasar por un proceso largo y que requiere de una importante inversión económica para muchos.

En el caso de Rodríguez, «hasta el 70% de los alumnos decide esperar a tener fecha de examen para seguir con sus prácticas». Por su parte, Álvarez resalta la frustración de muchos inscritos en sus escuelas y que tratan de llevar su expediente a otras autoescuelas con la esperanza de reducir plazos, «pero se dan cuenta de que ocurre lo mismo en prácticamente todos los centros», destaca el administrativo.

Dirección General de Tráfico

Desde la Dirección General de Tráfico aseguran que «en ninguna de las dos provincias existe en estos momentos retraso en los exámenes prácticos de conducir». De hecho, explican que teniendo en cuenta que el verano es la época de mayor afluencia en la presentación de alumnos: «No ha habido un retraso considerable debido a la planificación de exámenes realizada, por lo que la situación es aceptable en relación al conjunto nacional».

En cualquier caso, creen que «la tendencia a que se pudieran producir retrasos en la prueba práctica es a la baja», debido a la incorporación de tres nuevos examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Tenerife y dos en la de Las Palmas para acometer esta tarea, que se unen a los ya existentes.

La DGT ya anunció a principios de septiembre el refuerzo de la plantilla de examinadores de tráfico, con 101 nuevos profesionales que ya están incorporados en 46 Jefaturas Provinciales de Tráfico tras haber aprobado la oposición y superado el curso formativo que les habilita para examinar a los aspirantes a la obtención de todo tipo de permisos de conducir.

Estas incorporaciones tratan de maximizar los recursos disponibles con la demanda del servicio y poder así mejorar la capacidad y el día a día de los exámenes en cada provincia.

El alumnado

Héctor Rosario lleva más de tres meses esperando para poder hacer su examen práctico y la previsión es que la espera se alargue otros dos meses. Realizó con éxito la prueba teórica el 26 de junio y ya le habían avisado de que «el retraso para realizar el examen práctico estaba entre uno o dos meses», explica el alumno. Como no había recibido ninguna llamada en este período, decidió ser él quien se pusiera en contacto con la autoescuela. Pero, lejos de darle una fecha aproximada, «me dijeron que había 20 personas delante mía en la lista de espera». Rosario calcula que tardarán, al menos, otros dos meses en darle cita.

Para aquellos más rezagados a la hora de comenzar sus lecciones al volante o que confiaron en aprobar el examen práctico en un periodo común –de no más de unos meses–, el retraso puede suponer un problema mayor. La prueba teórica, una vez aprobada, caduca a los dos años, «esta situación genera inseguridad por si se nos va a pasar la fecha», señala el alumno.

Las consecuencias de un examen teórico caducado se traducen en volver a invertir tiempo en preparar el temario. Aunque la mayor preocupación se encuentra en el bolsillo de los jóvenes, el segmento de la población que más opta por lograr este permiso. Repetir el examen supone el pago de matrículas y tasas de examen que pesan más en una economía más débil y dependiente de sus familias.

Coche de autoescuela circulando por Las Palmas. / José Carlos Guerra

Nur Hachawi tuvo más suerte. En su caso pidió fecha para el examen en julio y ya le han confirmado que tendrá la prueba en octubre. Tres meses de demora en los que continuará haciendo prácticas.

La espera puede ser muy larga. Muchos alumnos no ven viable dejar de asistir a las clases y esperar al examen. Como resultado, la única alternativa pasa por seguir pagando clases prácticas, cada vez más distantes en el tiempo para lograr ahorrar, pero invirtiendo más dinero de lo que harían en una situación en la que las llamadas a examen siguieran un proceso más dinámico.

El colapso generado por la falta de pruebas también repercute en la organización del calendario de prácticas, ya que el volumen de estudiantes continúa aumentando. Carlos Artiles, alumno de autoescuela, lleva ya dos meses esperando simplemente para cerrar nuevas fechas que le permitan continuar con su formación. Por las tardes las plazas están «obsoletas», lo que limita aún más las posibilidades para quienes estudian o trabajan. Sin otra alternativa, muchos se ven obligados a adaptarse como pueden.

Esta situación incrementa la inseguridad de los alumnos que, al ponerse al volante por primera vez, necesitan continuidad para ganar confianza. La lentitud con la que se asignan las clases prácticas genera un clima de «desmotivación y frustración para quienes se imaginaban que iban a poder tener el carnet en poco tiempo», añade Rosario.