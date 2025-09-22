¿Qué piensan sobre la vivienda los votantes de cada partido? ¿Están tan divididos como sus líderes? La encuesta de Prensa Ibérica, en 8 claves

Una de las conclusiones más destacadas del primer estudio del Observatorio Social de la Vivienda del grupo Prensa Ibérica y el Banco Santander es que, en lo que a esta problemática se refiere, la sociedad española no está ni mucho menos tan polarizada como sus representantes políticos y reclama acuerdos transversales para resolver la actual crisis de acceso a la vivienda. No obstante, hay divergencias ideológicas en cuanto a las causas y las soluciones, de ahí que la encuesta de beBartlet permita esbozar un perfil de la posición de los votantes de cada partido que no siempre coincide con los mensajes de sus líderes.

Los votantes del PP expresan una alta preocupación por la vivienda, con una nota media de 8,6 sobre 10. Las principales causas que señalan son la construcción de pocas viviendas (72%), los impuestos altos (59%) y los trámites burocráticos (40%). En consecuencia, las medidas más apoyadas son facilitar la construcción (73%) y agilizar los desalojos de okupas (68%). Muestran un fuerte rechazo a la limitación de precios del alquiler y, en cambio, sí respaldan la limitación de licencias turísticas y los avales públicos para jóvenes. Un 88% de sus votantes reclama un pacto de Estado por la vivienda.

Los votantes del PSOE comparten también una elevada inquietud por la vivienda (8,5 sobre 10), pero apuntan como causa clave los alquileres turísticos (78%) y apoyan mayoritariamente la limitación de precios del alquiler (61%). Valoran de forma positiva el fomento de la VPO (84%) y atribuyen más responsabilidad en la mejora del acceso a la vivienda a las autonomías (51%) que al Gobierno central. El 97% de sus votantes exige un pacto de Estado.

Los votantes de Vox muestran una gran preocupación por la vivienda (8,8 sobre 10) e identifican los impuestos altos (69%), los trámites burocráticos (52%) y la escasez de construcción (59%) como las principales causas. Sus medidas más efectivas son agilizar las desocupaciones (77%), facilitar la construcción (71%) y liberalizar el suelo (67%). Por el contrario, se oponen a limitar los precios del alquiler y se dividen sobre la restricción de las licencias turísticas. El 83% de su electorado quiere un pacto de Estado.

Los votantes de Sumar reflejan la mayor inquietud por el acceso a la vivienda, con una media de 9,2 sobre 10. Sobre las causas de los elevados precios, señalan claramente a los alquileres turísticos (87%). En consecuencia, defienden con fuerza la limitación del precio del alquiler (80%), aunque apuestan como solución prioritaria por el fomento de la vivienda de protección oficial (91%). El apoyo al pacto de Estado es casi unánime en este electorado (97%), que es el que da más importancia a las políticas de vivienda para decidir su voto (7,6).

Los votantes de ERC comparten valores sobre la vivienda con los electores de Sumar y del PSOE. La preocupación por esta problemática es de 8,2 sobre 10 y coinciden en la responsabilidad de los alquileres turísticos (77%) como causa. Apoyan la limitación de los precios del alquiler (66%) y el fomento de la VPO (82%) y muestran también un amplio consenso en torno al pacto de Estado (95%).

La inquietud por la vivienda entre los votantes de Junts es también notable, aunque no llega al 8 sobre 10 (7,9). Achacan los precios a una combinación de alquileres turísticos (65%), construcción de pocas viviendas (50%) e impuestos altos (49%), y respaldan como medidas agilizar los trámites para desalojar okupas (53%) y la construcción de pisos (59%). El 87% de los votantes de Junts aboga por un pacto de Estado.

Los votantes de EH Bildu también consignan una de las preocupaciones más altas por la vivienda (8,9 sobre 10). La reducción de viviendas disponibles por los alquileres turísticos (81%) es la causa que apuntan principalmente, y el fomento de la VPO (87%) y la limitación de los precios del alquiler (66%) son sus máximas reivindicaciones.

Los votantes del PNV muestran una inquietud por la vivienda similar a la de Junts, con un 8 sobre 10. Consideran que los alquileres turísticos (83%) y los costes de construcción (46%) son las causas principales de la carestía de precios, por lo que priorizan medidas como el fomento de la VPO (88%) y los avales públicos (57%) para la compra del primer piso.