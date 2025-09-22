Competencia descarta grandes cambios en su propuesta de retribución a las redes eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) descarta que vaya a haber grandes cambios en su propuesta de retribución a las redes eléctricas. El vicepresidente del organismo, Ángel García Castillejo, reconoce que el regulador tendrá en cuenta el nuevo plan de redes eléctricas presentado por el Gobierno, pero no cree que tenga gran impacto en la propuesta normativa del regulador, según ha explicado en la presentación del balance energético 2024 y perspectivas 2025, organizado por el Club Español de la Energía.

El dirigente ha defendido que la tasa de retribución para la distribución planteada por el organismo independiente “supera ampliamente el valor del periodo retributivo anterior” y que no es comparable con la de otros países por "la periodicidad de la revisión u otros parámetros"; mientras la metodología para el cálculo de la retribución apuesta por un “modelo más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización”.

El 'superregulador' presentó en julio su propuesta para el próximo periodo regulatorio (2026-2031) con una tasa de retribución del 6,46%, frente al 5,58% vigente, así como una nueva metodología para calcularla, que el sector considera del todo insuficiente ante el volumen de inversiones previsto en los próximos años. El Gobierno se encarga de establecer el límite anual a las inversiones, mientras que la CNMC fija la rentabilidad de las mismas, puesto que se trata de actividades que pagan los consumidores a través de la factura de la luz.

No obstante, García Castillejo ha reconocido que la nueva propuesta tendrá en cuenta el plan del Gobierno sobre redes eléctricas, publicado hace dos semanas y que todavía está en fase de consulta pública. “Estamos examinando el proyecto real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre planes de inversión en el transporte y la distribución, y ademas de elaborar el informe, lo tendremos en cuenta como nueva referencia para nuestras circulares (propuestas normativas) en marcha”, ha afirmado García Castillejo.

Ese plan, que eleva el límite de inversión que las empresas eléctricas pueden destinar al despliegue de redes en un 62%, introduce nuevos conceptos en el reconocimiento de las inversiones como son las inversiones anticipatorias o la avifaunia. Las principales afectadas, las empresas de distribución eléctrica, defienden que esos nuevos términos llevarán al regulador a modificar el modelo de cálculo de retribución a las redes, mientras que desde la CNMC afirman que se tratará de pequeñas modificaciones o matices, más que de un cambio sustancial.

Sea como fuere, el tiempo juega en contra de unos y a favor de otros. El superregulador se encuentra inmerso en el análisis de las alegaciones recibidas a sus propuestas regulatorias para proceder “en los próximos días” a enviar la versión definitiva de su propuesta al Consejo de Estado, que deberá realizar un informe sobre el contenido. Y después de esto, la CNMC debe elaborar la propuesta definitiva que prevé publicar en el “último trimestre de este año” para aplicar el nuevo marco regulatorio en el sector eléctrico a partir del 1 de enero de 2026.

Si bien el plan del Gobierno está en fase de consulta pública desde el 12 de septiembre hasta el 6 de octubre, lo que deja para mediados o finales de ese mes, como pronto, su aprobación por parte del Consejo de Ministros. Esto podría hacer que la nueva tasa entre en vigor como está prfevisto el 1 de enero de 2026, pero la metodología comience a aplicarse más adelante, según expresan fuentes del sector. Sin embargo, desde la CNMC insisten en que "está previsto que esta norma se apruebe en el último trimestre del año, de forma que pueda entrar en vigor en el plazo previsto".