Canarias refuerza su presencia en el sector del videojuegos en Japón
La delegación institucional y empresarial de Canarias inicia esta semana su agenda de trabajo en el país
La delegación institucional y empresarial de Canarias inicia esta semana su agenda de trabajo en Japón con el objetivo de consolidar la presencia del Archipiélago en el sector internacional del videojuego, atraer inversión extranjera y fomentar nuevas oportunidades de colaboración con empresas del país asiático.
El viaje, encabezado por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, incluye la participación en eventos clave como el Spain Game Matsuri y la Tokyo Game Show, además de reuniones con empresas japonesas interesadas en conocer el ecosistema tecnológico y fiscal del Archipiélago.
La agenda
24 de septiembre – Spain Game Matsuri (Tokio):
El viceconsejero Alfonso Cabello intervendrá en este foro que reúne a empresas e instituciones españolas presentes en Japón, con una presentación sobre las ventajas competitivas de Canarias como hub para la industria del videojuego.
25 de septiembre – Tokyo Game Show:
La delegación canaria participa por segundo año consecutivo con un stand bajo la marca Canarias-España, promoviendo las ventajas fiscales, logísticas y de talento del Archipiélago ante desarrolladores, publishers y agentes del sector.
26 de septiembre – Visita a empresa japonesa (pendiente de confirmación):
Está en vías de concretarse una visita institucional a una empresa japonesa del sector interesada en establecer vínculos con Canarias. En caso de confirmarse, se remitirá nota informativa con imágenes y material audiovisual.
