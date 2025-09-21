El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 21 de septiembre, con Gasolina 98, la estación PCAN de San Miguel de Abona en la isla de Tenerife, Avenida Modesto Hernández González, 7, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,098€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Güímar, isla de Tenerife, en Polígono Industrial Valle de Güimar. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo del municipio de San Miguel de Abona es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,915€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,915€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo. Allí tiene un precio de 0,915€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 0,915€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 0,915€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Miguel de Abona, estación de PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,915€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 21 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,915€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Miguel de Abona, a CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio PCAN de San Miguel de Abona tiene el carburante Gasolina 98 a 1,098€ el litro en Avenida Modesto Hernández González, 7. En Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, la estación de servicio OCÉANO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,344€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,139€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,233€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,147€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,238€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,369€ el litro.

El Hierro tiene hoy, domingo 21 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,341€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,426€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,550€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,550€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,371€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,484€ el litro.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,379€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 21 de septiembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,980€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,975€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,975€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 0,978€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,108€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,978€ el litro.

