Encuesta: Los españoles culpan a la escasa obra nueva y a los pisos turísticos de la crisis de la vivienda

La vivienda está en boca de todos, para bien o para mal. La dificultad para acceder a este derecho constitucional se ha convertido en el primer problema para los españoles. Pero, ¿qué impacto concreto tiene en la ciudadanía? ¿A qué colectivos afecta más esta crisis? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿A quién echan la culpa los españoles? ¿Qué soluciones plantean? Para tener una fotografía real de esta problemática, el grupo Prensa Ibérica y Banco Santander han puesto en marcha el Observatorio Social de la Vivienda en España, que inicia ahora su andadura con un completo estudio sobre las percepciones sociales de la crisis de la vivienda, con el objetivo de entender esta compleja realidad, identificar las necesidades de los españoles y generar un debate territorial que permita proponer soluciones útiles.

La primera oleada de este sondeo periódico, elaborado por beBartlet como partner demoscópico a través de la empresa Cluster 17 y a partir de 2.404 entrevistas, revela cuatro grandes realidades: una preocupación generalizada por la vivienda, especialmente destacada entre los jóvenes y las rentas bajas; una fuerte polarización ideológica sobre las causas y soluciones; una demanda unánime de acuerdos políticos; y un apoyo transversal a medidas específicas, como los avales para jóvenes. Pero vayamos por partes y, antes de abordar las posibles soluciones y el papel de las administraciones, analicemos qué diagnóstico hacen los españoles de la situación actual de la vivienda.

En sintonía con la mayoría de estudios demoscópicos, la inquietud por la vivienda alcanza un nivel de 8,6 sobre 10 entre los españoles. Si el promedio estatal ya es muy alto, aún escala más en Baleares (9,7) y Canarias (9,5), zonas con fuerte presión turística. También se sitúa por encima de la media entre los jóvenes de 18 a 24 años (8,9), entre quienes ingresan menos de 1.000 euros (8,8) y de 1.000 a 1.500 euros (9), y en los municipios de más de 250.000 habitantes (8,8), lo que indica que la crisis habitacional se agudiza en las grandes ciudades. Y por electorados, la preocupación es más elevada entre los votantes de Sumar (9,2) y Vox (8,8), lo que pone de manifiesto la transversalidad ideológica del problema.

Pese a esa transversalidad en la percepción de la crisis, la divergencia ideológica aparece cuando se pregunta por las causas. De las cinco opciones que se han planteado, dos son mencionadas por más de la mitad de los entrevistados: la escasa construcción de viviendas (58%) y el impacto de los alquileres turísticos, que reducen la oferta de pisos (55%). El 42% apunta que los impuestos en la compra de vivienda son muy altos; el 33% sostiene que los costes de construcción (materiales, mano de obra...) están aumentando; y el 29% asegura que los trámites burocráticos alargan los tiempos de construcción.

Al alquiler de temporada se señala de forma acentuada en Baleares (82%), mientras que, en Cataluña, la poca construcción (58%) es citada casi tanto como los alquileres turísticos (65%). Esto último contrastaría con la percepción generalizada en esta comunidad de que los pisos turísticos son el problema. Por partidos, los votantes del PP y Vox responsabilizan más a la escasa construcción, los impuestos altos y la lentitud de los trámites burocráticos, frente a la opinión de los votantes del PSOE, Sumar y el resto de partidos de izquierdas, que culpan principalmente al alquiler turístico. La edad también influye en las causas: los más jóvenes (18-24 años) apuntan a la escasez de construcción (66%), los alquileres turísticos (52%) y los trámites burocráticos (42%).

Las mujeres (58%) señalan más a los arrendamientos temporales que los hombres (52%), mientras que ellos se decantan más por la escasez de viviendas que ellas (52%) Esta última opción, la poca construcción, también aumenta con el nivel de ingresos, siendo mencionada por el 41% de quienes ganan menos de 1.000 euros y por un 77% de los que ingresan más de 5.000 euros. Por el contrario, el alquiler turístico es percibido como la causa más relevante por los segmentos de renta media-baja (60%) y dismunye entre quienes ganan más de 5.000 euros (41%).

Sea por unas causas o por otras, el estudio demuestra que esta realidad se ceba en los españoles más jóvenes. Cerca de la mitad de los encuestados (48%) de 18 a 24 años siguen viviendo con sus padres u otros familiares, el 34% vive de alquiler y solo el 17% tiene un piso en propiedad. Las proporciones se invierten en la media nacional: el 73% de los españoles tienen una vivienda en propiedad, el 17% viven en un piso de alquiler y solo el 10% residen aún con sus padres u otros familiares. Pero la opción del alquiler sube hasta el 26% en las grandes ciudades, con más de 250.000 habitantes. La propiedad de vivienda asciende de forma significativa con la edad (del 17% en la franja de 18 a 24 años al 88% entre los mayores de 75 años) y con los ingresos (del 51% entre quienes ingresan menos de 1.000 al 87% entre los que cobran más de 5.000 euros).

¿Y por qué muchos españoles no pueden emanciparse o comprar un piso? Pues uno de cada tres encuestados (36%) que no tienen una vivienda en propiedad afirman que no pueden reunir el dinero necesario para pagar la entrada de una hipoteca, y otro 22% asegura que no se lo podría permitir ni aunque tuviera una hipoteca con condiciones favorables. Ahora bien, no siempre es un problema de capacidad económica, dado que dos de cada 10 españoles sin piso propio (19%) reconocen que podrían comprar un piso pero no lo hacen por preferencia personal. De nuevo, los jóvenes de 18 a 24 años (51%) y de 25 a 34 años (48%) se ven más afectados por la falta de dinero para la entrada de una hipoteca, aunque un 14% de la franja más joven admite que podría comprarse un piso, pero no quiere.