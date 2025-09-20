El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 20 de septiembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Güímar en la isla de Tenerife, Polígono Industrial Valle de Güimar, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,099€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, en Avenida Lucio Diaz Flores Feo. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial Los Majuelos del municipio de San Cristóbal de La Laguna es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,974€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,975€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio OCÉANO TACO en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy sábado 20 de septiembre, está en San Cristóbal de La Laguna, Polígono Industrial Los Majuelos, en la estación DISA LAS CHUMBERAS, donde está a 0,974€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 0,975€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,099€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la OCÉANO, que está a 1,099€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 0,975€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 0,975€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

Para llenar el tanque hoy sábado 20 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,139€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,233€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,147€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,238€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,343€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,344€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy sábado 20 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gomera tiene hoy, sábado 20 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,379€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,429€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,329€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,429€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,484€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 0,980€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este sábado 20 de septiembre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,975€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,999€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,109€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,979€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio DISA LAS CHUMBERAS, en Polígono Industrial Los Majuelos, donde está a 0,974€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO que tiene la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.