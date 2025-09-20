Canarias abre en Japón una nueva pantalla para los videojuegos

El Archipiélago aspira a convertir a Japón en la novena isla canaria en el sector del videojuego. En cuestión de días ocho empresas de este mercado se embarcarán en una misión comercial en el país Nipón y volverán a participar –por cuarta vez– en el mayor evento a nivel mundial de la industria del videojuego: la Tokyo Game Show. Así, Canarias regresa a este encuentro después de cumplir con un hito nacional, el pasado año, con la primera firma de un contrato para el desarrollo conjunto de un videojuego con un socio japonés, y con «mucho potencial que poner sobre la mesa», afirma el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.

Un «indiscutible liderazgo en creatividad», ahí se encuentra uno de los puntos claves del atractivo español para Asia. Lo afirma con criterio Sergio Prieto, diseñador jefe del estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Las Palmas de Gran Canaria, Quantum Box Games. Tras su visita a Tokio en 2024 logró convertirse en la primera empresa española en establecer lazos con una empresa japonesa. En su caso lo hizo con su nuevo socio Kenichi Nishi, un veterano en el mundo de la animación que ha participado en la creación de juegos famosos como Super Mario RPG o Chrono Trigger, juegos de la época de la Super Nintendo de los años 90. Ahora trabajan codo con codo para la elaboración de nuevos videojuegos que esperan ver la luz en los próximos años.

La relación con su socio es tal que el japonés ha decidido mudarse a la capital grancanaria para continuar con el proyecto. Prieto y Nishi no hablan el mismo idioma. De hecho, necesitan a un intérprete en las reuniones para poder entenderse. Aún así, el español destaca que el sentimiento isleño parece coincidir a 12.000 kilómetros de distancia. Lo comprobó con uno de los videojuegos en los que está trabajando y que recibe el nombre de Kiriko. La historia, que se cuenta a través del entretenimiento, trata sobre la ecología y el equilibrio de la naturaleza. A través de estos elementos ha coincidido con su socio japonés en que la preocupación por el territorio es un sentimiento latente entre quienes viven en territorios aislados como islas, sin importar en qué parte del mundo. «Parece que compartimos las mismas inquietudes, y forma de pensar de cualquier isleño, de que la naturaleza vaya desapareciendo», subraya Prieto.

Singularidad de Canarias

Donde sí que hay grandes diferencias es en el carácter conservador y tradicional del país asiático. Alfonso Cabello pone el foco en la complejidad de establecer vínculos: «Es un mercado muy complicado y cerrado en Japón». Al respecto, Prieto añade: «Los japoneses ya tienen mucho éxito, con lo cual no necesitan a gente de fuera». Pero el Archipiélago juega con ventajas. El atractivo de Canarias en este sector se centra en las deducciones fiscales de hasta un 45%. Además, la Zona Especial Canaria (ZEC) ofrece un entorno fiscal que permite a las empresas beneficiarse de un tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades. Dos claves altamente favorables cuya combinación «convierte nuestro territorio en un espacio único en Europa y España para desarrollar este mercado», subraya Cabello.

Para el director de Quantum Box Games, Sergio Prieto, otro ingrediente en esta fórmula del éxito español es el alto desarrollo artístico: «Es evidente que España es una de las cunas del arte del mundo».

Datos en España

El sector del videojuego en España facturó más de 2.408 millones de euros en 2024, de modo que se consolidó como un motor imprescindible para la economía y ocupa el tercer mercado más importante de Europa. A nivel global, se acentúa este crecimiento constante en la economía: se estima que el sector facturará en 2025 unos 211 billones dólares. Por todo ello, se trata de una industria en la que «no ha habido ruido político», cree Cabello, «todos los partidos políticos hemos estado de acuerdo en la idea de diversificar la economía a través del videojuego».

Así que a la hora de tender la mano, ¿por qué a Japón? Las cifras son claras, Asia se lleva el 48% del negocio de los videojuegos, un porcentaje que justifica la apuesta estratégica de Canarias por acudir a las ferias que tienen lugar en Tokio y Singapur. El país del sol naciente ha logrado posicionarse como un pilar fundamental en la industria global y ha consolidado empresas tan firmes como Nintendo, Sega y Sony. En segundo lugar, le sigue Norteamérica con el 26% del mercado y Europa que, aunque ocupa el tercer puesto con el 18%, es «donde más crece», declara el portavoz del Gobierno regional.

La estrategia canaria sigue una línea público-privada. La desconfianza y la falta de afán por expandirse hacia otros países de Japón se acentúa en las Islas por las grandes deducciones y ventajas fiscales del Archipiélago, que crean unas condiciones que interpretan en el país asiático como «demasiado buenas para ser verdad», explica Cabello. De ahí la importancia de la presencia institucional que les «transmita seguridad», añade el portavoz.

La apuesta público-privada para consolidar el sector de videojuegos se ha construido sobre una única marca denominada Canary Island Games, marca con la que la delegación canaria acude a las ferias del sector siempre en el puesto del Icex para España. Así lo hará también en la Tokyo Game Show y en el acto previo.

Misión comercial

Este año la misión comercial crece. Canarias acudirá el próximo 24 de septiembre a la Tokyo Game Show 2025 con una delegación institucional y empresarial que repite experiencia en una edición que se espera que sea la más grande de la historia. Junto con representantes de Proexca –empresa pública que persigue la atracción de inversiones a las Islas– y la ZEC, ocho empresas del Archipiélago viajan a Tokio para explicar sus proyectos y explorar posibilidades de negocios.

En esta ocasión, las Islas asisten con una invitación particular. «Al ser invitados singulares en esta edición tendremos la oportunidad de hacer una presentación institucional», apunta Alfonso Cabello. Además, como parte de este tiempo reservado para Canarias, dos empresas isleñas darán a conocer su trabajo delante de los 300 potenciales compradores.

La feria tendrá lugar desde el hasta el 28 de septiembre. El primer día será la Spain Game Matsuri. Con una media de 300 participantes internacionales es un punto de encuentro clave para la industria del videojuego de Japón y reúne a figuras de primer nivel.

Esta acción se enmarca en la estrategia de internacionalización y posicionamiento de Canarias como hub en el sector de los videojuegos. Responde a la necesidad de aprovechar al máximo la presencia en la feria y fortalecer la visibilidad de las Islas en el mercado asiático.

Promoción de las Islas

El resto de días tendrá lugar la Tokyo Game Show. Un punto de encuentro estratégico para empresas, profesionales, medios de comunicación especializados y público global. Así, participarán un total de 1.138 expositores totales, 4.159 puestos, 473 expositores japoneses y 299 internacionales y se espera superar las 274.739 visitas que alcanzó el evento en 2024. En estas jornadas tendrá lugar la dinámica business to business. En otras palabras, será el momento de promocionar los productos entre las empresas que participan en la feria para crear acuerdos entre dos o más firmas.

Con la experiencia de otros años, el portavoz del Gobierno señala que se trata de un momento en el que el ritmo de las salas se transforma y adopta un carácter frenético. Todo con el objetivo de concluir una conversación con un apretón de manos que signifique que ha nacido un nuevo acuerdo canario al otro lado del globo como el que ya estrenó la empresa Quantum Box Games en 2024.

Canarias se ha consolidado como la cuarta comunidad autónoma mejor valorada por los desarrolladores de videojuegos, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024. No en vano, su crecimiento se ha multiplicado por 14 en los últimos seis años, pues pasó de dos estudios en 2019 a los 29 que tiene en la actualidad.

Tokio no es el único destino con presencia canaria. Las principales ferias internacionales a las que ha acudido en los últimos años son: la Gamescom, en Colonia, hasta en cuatro ocasiones; la GDC en San Francisco, también en cuatro ediciones; la Tokyo Game Show, dos veces y la Gamescom Singapur, en Corea, y la XDS en Vancouver, en dos ocasiones. A todo ello, hay que sumarle la asistencia a otras ferias nacionales y regionales.

Proexca

Estas acciones han sido impulsadas de forma conjunta por Proexca, la Zona Especial Canaria (ZEC) y otras entidades públicas, como parte de una estrategia de internacionalización al comprobar que Canarias reúne factores diferenciadores claves para convertirse en hub internacional del sector de videojuegos.

Lo que ha dejado claro Canarias es que el futuro del videojuego no solo se juega en las pantallas: se construye con alianzas, visión y compromiso. El sector del videojuego genera en canarias ya 223 empleos directos, según Devuego -referente fundamental de datos sobre la industria de videojuegos españoles- . No obstante, se estima que cuenta con más de 300 trabajadores incluyendo freelancers.