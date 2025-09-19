TRANSPORTE PÚBLICO
Restablecidos los trenes AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía
El avance de las llamas ha obligado a los bomberos a cortar la tensión eléctrica en el tramo entre Alcolea del Pinar y Medinaceli
Javier Niño González
La circulación de trenes de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona ha sido cortada a las 14:30h por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), según anunció el gestor de la infraestructura ferroviaria. El avance de las llamas provocó que los bomberos soliciten el corte de tensión.
"Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", aseguró Adif en su perfil oficial en X.
Por su parte, Renfe anunció en redes sociales que "han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio".
Este incidente también afectó a las conexiones de Madrid con Logroño y Pamplona.
