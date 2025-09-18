PLD Space desarrollará un nuevo sistema de guiado de cohetes con ayuda de la Agencia Espacial Europea

PLD Space gana un nuevo contrato de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), con el que la firma ilicitana desarrollará un nuevo software para el guiado y control de sus cohetes. El proyecto, denominado HALCON, busca mejorar la precisión de estos sistemas y hacerlos más accesibles, una pieza clave para conseguir que las astronaves de la firma puedan ser reutilizables.

El contrato forma parte de la iniciativa NAVISP / Element 2, que impulsa la ESA para reforzar la competitividad europea en tecnologías de Posicionamiento, Navegación y Cronometraje (PNT). Contará con un presupuesto de 995.705 euros, que serán cofinanciados a partes iguales por la agencia y la compañía, que será la propietaria del desarrollo final.

El proyecto HALCÓN tiene como objetivo desarrollar un software avanzado que combine los datos de unidades de medida inercial (IMU) con señales de sistemas globales de navegación por satélite -como los sistemas Galileo o GPS- para lograr una navegación precisa durante el lanzamiento y aterrizaje de cohetes, una capacidad crítica para lanzadores reutilizables como Miura 5 y Miura Next.

Más barato

Según explican desde la compañía, los sistemas basados únicamente en medidas inerciales han sido costosos, menos accesibles y menos precisos en operaciones prolongadas. Al integrar señales de satélites de posicionamiento, PLD Space desarrollará un sistema propio, más asequible y preciso, optimizado para aterrizajes controlados, un paso esencial para avanzar en la reutilización de vehículos espaciales.

Recreación operativa en las instalaciones de PLD Space. / AXEL ALVAREZ

"Este proyecto representa un paso estratégico en el desarrollo de nuestras capacidades de navegación propias. Gracias al respaldo de la ESA, podremos mejorar la precisión en maniobras de aterrizaje, reducir la dependencia de sistemas externos y avanzar hacia la futura incorporación de tecnologías autónomas de terminación de vuelo en Europa", apunta Raúl Verdú, cofundador y director de Desarrollo de Negocio de PLD Space.

La propuesta fue seleccionada en la convocatoria española de NAVISP, lanzada en noviembre de 2024 por la Agencia Espacial Española (AEE) y la ESA. La convocatoria invitaba a la industria nacional a proponer proyectos innovadores en el ámbito del guiado y la navegación. Para conseguir el contrato, PLD Space ha superado una rigurosa evaluación técnica y comercial, y su propuesta ha sido valorada muy positivamente por su alineación con la demanda de mercado, la competitividad de la solución y la solidez de su estrategia de comercialización.

Centímetros

El sistema HALCÓN ofrecerá precisión de posicionamiento a nivel de centímetros, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operativa. Está basado en componentes estándar, lo que reduce significativamente los costes de desarrollo frente a las soluciones tradicionales de alta gama.

Esta tecnología no solo mejorará la fiabilidad y sostenibilidad del transporte espacial, sino que también abrirá el camino a futuras capacidades como un Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo (AFTS), aún no autorizado en el continente.

Esta capacidad es crítica para incrementar la autonomía de vuelo y la seguridad de las misiones en escenarios complejos, al tiempo que posiciona a España como referente en lanzadores de nueva generación.

Una recreación del futuro Miura Next, en cohete de mayor capacidad que prevé desarrollar PLD Space. / INFORMACIÓN

El desarrollo será realizado íntegramente por el equipo de ingeniería de PLD Space, con el apoyo técnico de la ESA, y se integrará en la hoja de ruta tecnológica de la compañía, alineada con sus planes de reutilización y autonomía operativa de cara a 2030.

Miura 5

La firma ilicitana se encuentra en estos momentos finalizando el desarrollo de su Miura 5, el que será su primer cohete capaz de transportar carga comercial al espacio. La nueva aeronave debe estar completada para final de año y las previsiones apuntan a que el primer lanzamiento se producirá en los primeros meses de 2026.

En paralelo, la compañía ya trabaja en una nueva línea de lanzadores de mayor capacidad, los Miura NEXT, además de la cápsula LINCE, para misiones tripuladas. PLD Space es la primera compañía privada europea que ha sido capaz de lanzar con éxito un cohete al espacio, el Miura 1, con el que probó la mayor parte de la tecnología necesaria para sus vehículos comerciales.