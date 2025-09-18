Los Paradores de Canarias logran un 74% de ocupación este verano, con El Hierro y La Palma al alza

Los paradores de turismo de Canarias han cerrado el verano con resultados positivos. Según los datos de la compañía, los establecimientos de la red en el Archipiélago registraron en julio y agosto una ocupación media del 74%, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los mayores aumentos se han producido en los Paradores de El Hierro y La Palma, que experimentaron subidas de 20,6 y 10,6 puntos porcentuales, respectivamente. Estos resultados refuerzan la idea de que destinos menos masificados y vinculados a la naturaleza despiertan cada vez mayor interés entre los viajeros.

Máximos históricos en España

A nivel nacional, Paradores de Turismo alcanzó este verano una media de ocupación del 85,9%, medio punto más que en 2024, y un incremento de ingresos del 2%. La mejora se atribuye a la eficiencia operativa y a la consolidación de su oferta gastronómica.

En palabras de Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, los datos reflejan que la compañía “es capaz de combinar rentabilidad con servicio público, reforzando su papel como motor de cohesión territorial y de turismo sostenible”.

Canarias: turismo más allá del sol y playa

Aunque los destinos costeros siguen siendo un gran atractivo, el modelo de Paradores en Canarias y en el resto del país apuesta por la diversificación. Su estrategia busca impulsar enclaves de interior y municipios con menor densidad de población, donde se concentra el 70% de sus establecimientos.

El buen comportamiento de los Paradores canarios se suma al éxito de otros enclaves nacionales donde la ocupación superó el 90%, incluso en un verano marcado por fenómenos adversos como los incendios forestales.

Éxito también en destinos de sol y playa

La temporada estival ha confirmado que los Paradores ubicados en la costa también mantienen un excelente rendimiento. En lugares como Nerja, Gijón, Jávea, Cádiz o Baiona, la ocupación superó el 94%, acompañada de un crecimiento del 3,6% en ingresos respecto al año anterior.

En el ámbito gastronómico, destacan establecimientos como el de Baiona, que atendió a más de 17.600 comensales en verano, o el de Santiago de Compostela, con más de 11.800 cubiertos servidos. Estos datos reflejan el peso que tiene la oferta culinaria como complemento de la experiencia hotelera.

Reformas y nuevas aperturas

El crecimiento de la compañía se produce pese a que algunos establecimientos permanecieron cerrados o con capacidad reducida debido al plan de reformas en marcha. Pese a ello, la red hotelera pública ha conseguido mejorar su rendimiento operativo.

Un ejemplo de esta expansión es el Parador de Molina de Aragón, inaugurado en mayo de este año, que superó el 92% de ocupación en su primer verano y generó más de 3.900 servicios gastronómicos.

Valoración positiva de los clientes

Los viajeros han otorgado una valoración muy alta a la experiencia en Paradores. Según los datos de la compañía, el índice de reputación online se sitúa en el 88% y el índice de promotores neto superó los 60 puntos, lo que refleja una alta fidelización y disposición a recomendar los establecimientos.