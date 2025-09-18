Hodgson Strategies asesora al Grupo Tamarán

Tamarán ha realizado la adquisición de veintidós nuevos vehículos todoterreno de la marca INEOS Grenadier Utility Wagon con motor BMW Turbo 3.0, que incluye la adaptación a GLP que les permitirá ser más ECO.

Esta nueva inversión por parte de este grupo empresarial, permite la adaptación a Gas Licuado de Petróleo (GLP), y convierte estos vehículos más «ECO» gracias a la reducción de emisiones de CO2, partículas y NOX, obteniendo la etiqueta medioambiental ECO de la DGT. Esto permite acceder a zonas de bajas emisiones (ZBE), y contribuye a la sostenibilidad.

El Ineos Grenadier es un nuevo vehículo todoterreno inspirado en el Land Rover Defender, en fabricación desde finales de 2022. El Grenadier fue diseñado por Ineos Automotive Ltd, una empresa fundada por Jim Ratcliffe, el presidente de Ineos. El Grenadier, recuerda mucho al clásico Land Rover Defender, tiene una carrocería con chasis de escalera de acero, ejes de viga con suspensión de muelles helicoidales de velocidad progresiva de largo recorrido (delantero y trasero).

Ha sido una operación por un importe de más 1.6 Millones de euros gestionado por Hodgson Strategies, con las entidades financieras Santander, Caixa y BBVA.

La presentación de la nueva flota, fue realizada el jueves 11 de septiembre, en las instalaciones Bodegas Linaje de Pago, en el Sauzal.

En esta presentación estuvieron presentes D. José Juan Lorenzo, director gerente de Turismo de Islas Canarias – Promotur, D. César Martín, director adjunto de Tamarán; y D. Juan Antonio Jiménez, presidente de FEMETE.

Un acto al que asistieron más de cien personas, con destacas personalidades de diferentes sectores.

“Tamarán”, es una empresa que, desde hace 38 años, se dedica a la realización de excursiones, rutas privadas en todoterrenos y monovolumen en las Islas Canarias. Esta empresa muy reconocida, debido a que ofrecen experiencias turísticas dentro de archipiélago canario, concretamente en la isla de Tenerife, La Gomera y El Hierro, mostrando el atractivo de cada isla.

El grupo empresarial Tamarán, se dedica a sectores de actividad relacionados de turismo y ocio, entre las que encontramos: alquiler de vehículos, excursiones privadas y rutas turísticas por el archipiélago canario y actividades culturales, producciones audiovisuales, conciertos y comercialización.

Respecto a Hodgson Strategies, es un despacho localizado en Santa Cruz de Tenerife, que desde hace siete años se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento financiero y bancario para empresas en Canarias, manteniendo una posición muy diferenciadora dentro del sector. Han sido ganadores de los Premios CEPYME y premio Capital al mejor proyecto de asesoramiento empresarial.