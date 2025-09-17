Madrid no cede y abona 319 millones para compensar el descuento aéreo

El Congreso culminó ayer el debate de las enmiendas que el Senado había registrado a la Ley de Navegación Aérea, lo que supone el último trámite parlamentario antes de publicar el texto legislativo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las principales medidas del texto es un crédito extraordinario de 319 millones de euros para compensar a las aerolíneas por el descuento del 75% a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El PP intentó enmendar esa cifra en el Senado y elevarla hasta los 1.200 millones, tal como exigen organizaciones empresariales como la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Sin embargo, el Congreso ha vetado esa propuesta y la cantidad se quedará en los 319 millones que el Gobierno fijó para esa subvención y la Cámara Baja aprobó durante el trámite parlamentario.

La formación de Alberto Núñez Feijóo también aprovechó el paso por el Senado de la ley para introducir una enmienda que permitirá a consells y cabildos insulares participar en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuario (Dora) III, que sí fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja. También otras tres medidas del PP para aprobar un plan de descarbonización en el sector de la aviación que no contemple la eliminación de rutas, un plan de ciberseguridad para hacer el sistema más confiable ante posibles fallos cibernéticos y la creación del colegio profesional de controladores aéreos.

Durante el debate de las enmiendas, tanto PP como Vox han clamado contra el veto porque la propuesta se había aprobado en la Cámara Alta donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por parte de Vox, Carlos Flores ha reprochado la «táctica marrullera» de eliminar la enmienda. «Como se trataba de ayudar a la vertebración de España, de avanzar en la igualdad entre los españoles, peninsulares, insulares y africanos, el Gobierno metió no ya la tijera, sino la guillotina», ha señalado en tribuna.

Las aerolíneas avisan que esta cantidad es insuficiente porque arrastran un déficit superior a 400 millones

El diputado del PP Óscar Ramajo Prada denunció que el veto supone una práctica contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y defendió que la cantidad propuesta por los populares es la necesaria para solventar un problema que había generado el propio Ejecutivo y que pone «en juego» la conectividad de las islas.

La diputada socialista Milena Herrera reprochó al PP las enmiendas que ha introducido en el Senado, puesto que esto ha retrasado la entrada en vigor de la norma, que sin este trámite habría estado publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio. En lo que se refiere a las subvenciones por el descuento a residentes que ofrece el PP, Herrera ha dicho que se trata de una propuesta «delirante» que sólo atiende a los intereses de las grandes empresas y abre la puerta a subidas de precios a los billetes. Así, ha defendido los 319 millones que acordaron destinar PSOE y Coalición Canaria.

No obstante, la diputada socialista ha dado la bienvenida a la enmienda del PP para que consells y cabildos sean escuchados por Aena en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria.

Aprobada la enmienda para que los cabildos sean consultados en la planificación de los aeropuertos

Por parte de Sumar ha intervenido el diputado de En Comú Félix Alonso, quien ha criticado que esa cantidad de 1.200 millones es «abusiva» y no tiene en cuenta el coste real de las compensaciones del 75% en los vuelos de pasajeros de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El diputado ha dicho que lo que sí tiene en cuenta esa cantidad son los intereses de los lobbies aeronáuticos. «Han calculado el manual del CEO de Ryanair», ha dicho Alonso desde tribuna haciendo referencia a las presiones que la aerolínea ha venido haciendo para conseguir unas tasas aeroportuarias más bajas por parte de Aena.

La diputada del PNV Nerea Rentería ha criticado que la ley no ha abierto la posibilidad de que las instituciones vascas entren en la gestión compartida de los aeropuertos de Aena del País Vasco. «Euskadi no pide privilegios (...) lo que pedimos es capacidad de gestión», ha dicho. En la misma línea se pronunciaron los portavoces de Junts y ERC.