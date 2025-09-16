El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias

Son muchos los restos de un pasado prehispánico que se mantienen en la actualidad, pero el broche de oro se lo lleva la gastronomía. En concreto el gofio se ha convertido en un referente de identidad en las Islas. Su origen se remonta a los antiguos pobladores bereberes y, pese al paso del tiempo, es común encontrarse este alimento en los hogares canarios. Al igual que el producto se mantiene, también lo hace su modo de preparación con el tradicional molido del millo o el trigo en molinos de piedra. Así lo preparaba el abuelo de Yersuán Almeida, su padre y ahora él, que el pasado 11 de septiembre recibía el premio al Mejor Gofio de Canarias 2025.

«Mantenemos una elaboración muy tradicional. Utilizamos piedras de molino, que son dos piedras enormes de más de mil kilos», subraya Almeida. La costumbre marcaba que estas piedras se movían a mano o por energía hidráulica o animal, pero en la actualidad se usa un motor eléctrico que las rota para transformar en gofio el millo o trigo. Aun así, el sistema de producción sigue siendo el mismo: «Todo empieza con la recepción del millo, que es la única materia prima que usamos, ya que elaboramos gofio sin gluten. Luego lo limpiamos, se tuesta y después se deja enfriar durante unas 12 horas antes de pasarlo a la molienda final», explica el gofiero. Es un proceso muy cuidado desde el inicio hasta el final.

Tras varios años de participación en el Concurso Oficial de Gofio Agrocanarias, que celebra el Gobierno regional a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Icca), el Molino de Gofio Buen Lugar salió ganador. Yersuán Almeida no se lo esperaba: «Fue una gran sorpresa y, a la vez, una enorme alegría». El gofio que presentó al concurso estaba hecho con millo de Argentina, pero también elabora otros tipos: uno con tueste ligero y otro con tueste fuerte con millo europeo, pero todos sin gluten. «La verdad que es difícil explicar con palabras». A Almeida le resulta complicado describir un sabor tan característico como el que ofrece este producto canario. «Quizás las diferencias se encuentran en la calidad del millo y el tipo de tueste que usamos», explica.

Primer galardón

En esta edición del concurso, celebrado los días 30 y 31 de julio en La Palma, participaron 41 muestras de once molinos de Canarias y otorgaron un total de dieciocho premios entre doce medallas y seis distinciones especiales. Para ello, durante dos jornadas de cata, un panel integrado por especialistas seleccionó, mediante el sistema de cata ciega, las medallas y las distinciones.

La empresa galardonada, el Molino de Gofio Buen Lugar, se fundó en 1958. La tradición que pasó de padre a hijo hasta en tres generaciones tiene aún mucho recorrido por delante. De ahí que Almeida ubica su historia con el gofio «desde muy pequeño». Se trata de una tradición familiar que comenzó en un molino en la zona alta de Guía, en Santa Cristina y que luego se trasladó a Firgas desde donde trabaja en la actualidad. «Yo crecí en este entorno, viendo a mi abuelo y a mi padre trabajar, y fue él quien me enseñó todo sobre el molino», asegura.

La falta de jóvenes que continúen en el sector primario pone en riesgo la supervivencia de muchos productos que se cultivan de manera tradicional en las Islas. No obstante, en el caso del gofio y el molino particular de Almeida el «relevo está asegurado». Trabaja junto a su hermano y, dado que tienen 32 y 36 años respectivamente, no se plantean abandonar el negocio pues defiende que, «si todo va bien tenemos gofio asegurado para unos 40 años más».

Producción

Además, el producto tiene mucho reconocimiento. Lo cierto es que desde el establecimiento de la Indicación Geográfica Protegida la producción total de gofio ha crecido en Canarias un 18,7% con un registro de 5,68 millones de kilos en 2014 hasta los 6,74 millones de kilos registrados en 2024, de los cuales se destinaron a la exportación en torno a 1,7 millones. En cuanto a la producción por islas destacan las capitalinas –Gran Canaria con 3,48 y Tenerife con 2,5 millones de kilos– mientras que en tercer lugar en cuanto a volumen producido en 2024 se situó La Palma. La Isla Bonita alcanzó 846.000 kilos, con casi tres cuartas partes de ellos elaborados a base de trigo.

Debido a su alto poder nutritivo, fue fundamental para la supervivencia durante épocas de hambrunas sufridas en el Archipiélago y fue una fuente de energía vital para los antiguos pobladores de las Islas. Ahora el producto goza de buena reputación y la manera de introducirlo en las cocinas canarias son infinitas. Desde postres dulces hasta platos salados, este alimento es el ingrediente estrella de muchas recetas canarias.