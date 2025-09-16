Los costes laborales rozan su techo histórico en Canarias

Los costes laborales se quedaron muy cerca en el segundo trimestre de alcanzar su techo histórico en Canarias. Lo que los empresarios deben abonar, de media, por cada uno de sus trabajadores se incrementó hasta los 2.666 euros mensuales, la segunda cantidad más alta de toda la serie histórica y la más elevada para los meses de abril a junio en las Islas. En solo un año, el dato se ha incrementado un 3,4% situando al Archipiélago entre las cinco comunidades donde el crecimiento ha sido mayor y por encima de la media nacional, que se quedó en un 3%.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral –que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE)– ofrece una visión global de los gastos que las empresas tienen por tener trabajadores a su cargo. En ella, se incluyen aspectos como los salarios, pero también las cotizaciones sociales y otros pagos no salariales como los pluses de transporte, dietas o alojamiento. Los datos del segundo trimestre de 2025 vuelven a arrojar la evidencia de que los salarios están creciendo a buen ritmo en el Archipiélago y que la mayor parte de esa subida que registran los costes salariales se debe a que los trabajadores han visto cómo aumentaba el dinero que les llega directamente al bolsillo.

Salarios

El coste salarial en Canarias –aquel que incluye también conceptos como las horas extraordinarias o las pagas extras– ascendió a 1.936 euros, que suponen un 3,3% más que el año pasado en esas mismas fechas. El incremento se queda, además, bastante por encima de la media que recoge la estadística a nivel nacional y que sitúa el incremento de los sueldos en un 2,6% para este periodo.

El porcentaje está en línea con la variación salarial acordada en los 107 convenios colectivos aprobados hasta el pasado agosto en la región y que se situó en un 3,2%. Una subida que se mantiene por encima del 3% de crecimiento pactado por patronal y sindicatos a nivel nacional para este año. Pero que se queda lejos del que se ha aplicado de media en otras regiones turísticas como Baleares, que duplica el alza en Canarias, impulsando incrementos de hasta el 6%.

Inflación

Aun así, la subida de los salarios en el Archipiélago sí consigue doblegar a la inflación de nuevo en lo que va de año. Hasta agosto, el coste de la vida ha subido en las Islas un 1,7%. Un alza que queda bastante por debajo del incremento que han experimentado los salarios.

Sin embargo, a pesar de que el aumento de los salarios pactados por los convenios está consiguiendo doblegar al Índice de Precios de Consumo (IPC) este año, los sucesivos incrementos que se han aplicado en los últimos años todavía no logran compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores canarios durante la ola inflacionaria. Entre 2021 –cuando los precios comenzaron a desbocarse– y agosto de 2025, el coste de la vida en el Archipiélago se ha elevado un 21,2% según el INE. A lo largo de estos años, los convenios aprobados han arrojado un incremento total de los salarios que alcanza el 14,4%. Un alza importante, sí, pero que todavía no ha salvado la brecha que ha provocado que los trabajadores puedan comprar menos cosas con sus salarios.

Advertencia

Por eso, a pesar de que el IPC parece ahora controlado, las patronales canarias han dado la voz de alarma para no bajar la guardia ante algunos aspectos que hacen temer que la inflación pueda volver a dar la lata. Si se cumplen los peores augurios el esfuerzo que han llevado a cabo las empresas del Archipiélago incrementando los salarios incluso por encima de las recomendaciones acordadas por los agentes sociales quedaría mitigado, y los trabajadores volverían a ver cómo lo que cobran de más no les sirve para mejorar su nivel de vida.

El aumento de los costes salariales es otro de los argumentos que han esgrimido los empresarios para negarse a que se llevara a cabo una reducción de jornada, que finalmente fue tumbada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Solo el coste de las cotizaciones sociales se han incrementado medio punto desde el año pasado en Canarias.