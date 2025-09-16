Todo lo que necesitas saber sobre la ayuda de 30.000€ "para alquileres con opción a compra" anunciada por Pedro Sánchez: cuándo entra en vigor, a quién va dirigida y cómo solicitarla

En el día de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una nueva medida destinada a facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda. La iniciativa contempla un sistema de alquiler con opción a compra, esta iniciativa se lleva a cabo pensando que las nuevas generaciones puedan dar un paso hacia delante a la hora de poder adquirir una propiedad.

Con esta medida, el Estado busca aliviar la crisis de la vivienda, donde los precios siguen aumentando y esto dificulta que gran parte de los menores de 35 años pueda permitirse el lujo de adquirir un hogar. El objetivo es ofrecer una alternativa viable para que no solo los más privilegiados puedan tener la oportunidad de convertirse en propietarios.

Cuándo entrará en vigor

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan resistir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", ha confirmado Pedro Sánchez.

Todas las medidas anunciadas por el gobierno de Sánchez quedan enmarcadas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, lo que significa que aún pueden modificarse, especialmente en un contexto marcado por las próximas elecciones de Castilla-León y Andalucía.

Por ahora, las medidas vigentes continúan aplicándose y son las que están en funcionamientos y a las que deben acogerse los ciudadanos.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios con esta medida será los jóvenes menores de 35 años, el colectivo que más dificultados está encontrando hoy en día para poder acceder a una vivienda propia.

Sin embargo, no todo es tan simple. Los expertos en el ámbito de la vivienda aseguran que quienes reciban esta nueva ayuda con ella obtendrán unos efectos fiscales, del mismo modo que ocurre con el bono de alquiler, debe reflejarse posteriormente en la declaración de la renta.

La Presidencia del Gobierno destacó las medidas en materia de vivienda que se han aprobado en los últimos siete años de gobierno socialista. Así como la primera ley de Vivienda de la democracia y la creación de un Índice de Precios de Referencia, el cual ha permitido reducir los alquileres un 5% en las zonas aplicadas.

Según explicó el Ejecutivo, en nuestro país se han construido más de 80.000 viviendas de alquiler asequible, se han destinado 15.300 millones del Plan de Recuperación (PRTR) en rehabilitación Urbana y la vivienda protegida ha aumentado en un 62% en el último año.

Seguro de impagos

Por otro lado, va a ponerse en marcha un seguro de impagos de rentas jóvenes, anunciado a principios de año con la finalidad de ofrecer seguridad a los propietarios e inquilinos en los contratos de alquiler. La medida también busca reforzar el acceso a la vivienda y garantizar el cobro de las rentas impagadas.

Se han anunciado subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de 10.000 habitantes o menos. Estas ayudas cubrirán los contratos en los que la renta no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar

No obstante, todavía no sé conocen todos los detalles, ya que el plan aún requiere de un tiempo antes de estar disponible para jóvenes españoles.