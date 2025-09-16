AJE Tenerife renueva a su Junta Directiva para acercar la empresa a más personas
El renovado equipo asume este mandado con la idea de defender al empresariado joven
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE Tenerife) ha presentado oficialmente a su nueva Junta Directiva, un equipo renovado que viene con muchas ganas de asumir la responsabilidad y los retos de liderar la organización en los próximos años. Con esta renovación, AJE Tenerife reafirma su compromiso con el emprendimiento y el empresariado joven, con la innovación y con un desarrollo económico más inclusivo en la isla.
El nuevo órgano de gobierno está integrado por profesionales de distintos sectores, lo que aporta una visión plural y enriquecedora de los desafíos y oportunidades que afronta el ecosistema empresarial y emprendedor en Canarias. Al frente de la presidencia se sitúa Arianna Gassmann, acompañada por Cybell Kiessling y Víctor Ventura en las vicepresidencias, junto a otros miembros que conforman un equipo diverso y comprometido.
La nueva Junta Directiva asume este mandato con la voluntad de dar continuidad a lo construido en los últimos años, pero, sobre todo, de impulsar una etapa de iniciativas que acerquen la asociación a toda la comunidad empresarial joven de Tenerife. Entre sus prioridades se encuentran la promoción de la cultura emprendedora y empresarial, la defensa activa de los intereses de los empresarios y emprendedores, y la puesta en valor
de las personas como el verdadero eje de las empresas. En este sentido, la Junta trabajará para eliminar la brecha y las diferencias entre empresarios y trabajadores, fomentando la igualdad de oportunidades y un crecimiento compartido.
Asimismo, la Junta se marca como objetivo reforzar la visibilidad del talento joven y promover la cooperación con instituciones públicas y privadas que abran nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas asociadas. Con ello, AJE Tenerife busca consolidar su papel como actor clave dentro de la economía insular, contribuyendo activamente a la generación de riqueza y empleo en un marco de igualdad y progreso.
En palabras de la presidenta de AJE Tenerife, Arianna Gassmann: “Nuestro compromiso es claro: queremos que AJE Tenerife sea un punto de encuentro donde empresarios y emprendedores se sientan representados, donde las personas estén en el centro de las decisiones y donde la equidad sea un principio irrenunciable. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y con la responsabilidad de defender los intereses del empresariado joven y de seguir construyendo un futuro más competitivo para Canarias.”
La renovación de la Junta Directiva supone, en definitiva, un nuevo impulso para la asociación y una oportunidad de seguir evolucionando al ritmo de las demandas sociales y económicas actuales. Con un liderazgo joven, plural y comprometido, AJE Tenerife afronta este nuevo ciclo con la determinación de continuar siendo un referente en el apoyo a la juventud empresaria y emprendedora, y en la construcción de un valor añadido para la mejora del destino, una Canarias cercana e igualitaria.
