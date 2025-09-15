Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIVIENDA

Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una casa

El presidente del Gobierno solo ha desvelado que esta ayuda será de hasta 30.000 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Sen / Diego Radamés - Europa Press

Gabriel Santamarina

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en la reunión interparlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados una nueva batería de tres medidas en materia de vivienda para mejorar al acceso de la vivienda a jóvenes. La más destacada es la recuperación de las ayudas al alquiler con opción a compra, que se suma al ya conocido seguro de impago para caseros que alquilen su casa a menores de 35 años, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y la creación de una nueva subvención para la adquisición de casas en el medio rural.

